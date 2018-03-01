مصطلحات البحث

AR
EN
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    SCF673/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural التي نقدّمها في جعل الرضاعة باستخدام الرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة إليك وإلى طفلك. تتميّز الحلمة بتصميم البتلة المريح لالتقام طبيعي يشبه الرضاعة من الثدي، ما يسهّل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة باستخدام الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 8 أونصات/240 مل
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    مقاومة للسخونة

    مقاومة للسخونة

    إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (زجاج وبوليبروبيلين وسيليكون).

    زجاج صيدلاني

    زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.

    تتوافق مع مجموعة Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • الزجاج
      حلمة
      • سيليكون
      • خالٍ من مادة BPA*
      خالية من مادة BPA*
      رضّاعة مصنوعة من زجاج بوروسيليكات من النوع الأول؛ الحلمة مصنوعة من السيليكون؛ صمام الأمان الدائري مصنوع من مادة PP (بوليبروبيلين)

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الاستخدام
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Dishwasher & microwave safe

    • الزجاجة

      السعة
      8 أونصات/240 مل
      المادة
      خالٍ من مادة BPA*

    • الوظائف

      رضاعة
      الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة
      • Unique comfort petals
      • Advanced anti-colic system
      • Extra soft and flexible nipple
      • Natural latch on

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

    • الأبعاد والوزن

      الأبعاد
      الارتفاع: 8.7 سم؛ القطر: 6.6 سم
      الوزن
      رضّاعة واحدة: 14.67 غرام

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.