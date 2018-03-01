تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة!