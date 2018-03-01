SCF603/25
الحماية المثالية لحليب الأم
تؤمّن أكياس تخزين حليب الأم من Philips Avent تخزينًا آمنًا لحليب الأم الغالي. ويمكن وضعها في الثلاجة أو البراد ويتم تعقيمها مسبقًا لاستخدام الحليب على الفور.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قفل بسحاب مزدوج آمن ومانع للتسرّب لتخزين حليب الأم
يشير قفل دليل التلاعب أن أحدًا لم يلمس الكيس المعقّم مسبقًا قبل استخدامه للمرة الأولى، وذلك لضمان النظافة المطلقة
تضمن لك الدرزات الجانبية المعززة والمادة المزدوجة الطبقات راحة بال إضافية في ما يتعلّق بتخزين الحليب بأمان في البراد أو الثلاجة
تضمن فتحة الكيس الواسعة والثابتة تعبئة الحليب وسكبه بسهولة
إن التصميم الثابت الذي يتمتع به هذا الكيس يتيح له الوقوف ذاتيًا، بينما تضمن فتحة الكيس الواسعة تعبئة الحليب وسكبه بسهولة
إمكانية تخزين الأكياس بشكل مسطح لعملية تخزين سهلة في الثلاجة أو البراد
هذا الكيس مصنوع من مواد خالية من مادة BPA
السعة
الأبعاد
تصميم
الميزات
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
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