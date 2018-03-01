Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة مرونة وسهولة في التعبئة يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة يعقّم في غضون ستّ دقائق يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips تصميم قابل للضبط 4 في 1 يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات
يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.
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الطاقة
فولتية
220-240
فولت
المواصفات الفنية
وقت التعقيم
6 دقائق استهلاك الطاقة
650
واط الفولتية
50-60 هرتز تصنيف السلامة
الفئة 1
الوزن والأبعاد
الأبعاد
290 × 160 × 150 (عرض × عمق × ارتفاع)
ملليمترًا الوزن
1.5
كلغ
بلد المنشأ
صُنع في
تركيا
المادة
بولي بروبيلين
نعم
محتويات العبوة
ملاقط
1
قطعة جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
قطعة واحدة
التوافق
متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
نعم
مراحل التنمية
المرحلة
الأطفال بين 0 و6 أشهر
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