عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة.