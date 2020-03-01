SCF222/01
اللهّاية الأكثر طراوة لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة، لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الوقاء التي نقدّمها يمكن للهّاية اتباع منحنيات وجه طفلك لملاءمة مريحة، مما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج بشرة طفلك.
يخفف الوقاء المستدير من الضغط على البشرة، لتهدئة طفلك بطريقة ناعمة على وجنتَيه.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.
تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.
اعتني بنمو فم طفلك مع لهّاية بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.
يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra soft كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
النظافة
السلامة
الإكسسوارات المضمنة
محتويات العبوة
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