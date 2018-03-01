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  • لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط
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    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    SCF194/05

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

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    سيليكون طبي مرن

    • تصميم من السيليكون مؤلف من قطعة
    • 3 أشهر - 18 شهرًا
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    تُوزّع في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية

    تُوزّع في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية

    يثق بها المتخصصون في مجال الرعاية الصحية لتهدئة الأطفال الحديثي الولادة، توزّع اللهّايات في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.*

    تصميم فريد لتقوية الرابط

    تصميم فريد لتقوية الرابط

    تختلف لهّاية Soothie Shapes قليلاً عن اللهّايات الأخرى التي نقدمها. فيسمح لك شكلها الفريد وضع أصبعك في الحلمة لتقوية الرابط مع طفلك عبر مساعدته على الرضاعة.

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    مصنوعة من السيليكون الطبي والمتين والخالي من مادة BPA

    مصنوعة من السيليكون الطبي والمتين والخالي من مادة BPA

    اللّهاية مصنوعة من السيليكون والمتين والخالي من مادة BPA إلا أنه طبي ومرن.

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

    المواصفات التقنية

    • النظافة

      يمكن تعقيمها
      نعم
      سهل التنظيف
      نعم

    • السلامة

      خالية من مادة BPA
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية Soothie Shapes
      2  قطعة

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