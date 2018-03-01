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Philips Avent

طقم غلاف الثدي المريح

SCF157/02
Avent
Avent
  • راحة وحماية راحة وحماية راحة وحماية
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    Philips Avent طقم غلاف الثدي المريح

    SCF157/02

    راحة وحماية

    يتم وضع ضمادات الثدي الفائقة النعومة SCF157/02 من Philips Avent داخل حمالات الثدي لحماية الحلمات من التشقق ولجمع حليب الأم المتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent طقم غلاف الثدي المريح

    راحة وحماية

    يتم وضع ضمادات الثدي الفائقة النعومة SCF157/02 من Philips Avent داخل حمالات الثدي لحماية الحلمات من التشقق ولجمع حليب الأم المتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    راحة وحماية

    يتم وضع ضمادات الثدي الفائقة النعومة SCF157/02 من Philips Avent داخل حمالات الثدي لحماية الحلمات من التشقق ولجمع حليب الأم المتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent طقم غلاف الثدي المريح

    راحة وحماية

    يتم وضع ضمادات الثدي الفائقة النعومة SCF157/02 من Philips Avent داخل حمالات الثدي لحماية الحلمات من التشقق ولجمع حليب الأم المتسرب. إكتشف كلّ المميزات

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      • قطعتين

      تجمع الحليب المتسرب من الثدي

      غلافات جمع حليب الثدي من Philips Avent (لا تحتوي على ثقوب)- تجمع الحليب المتسرب من الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية أو استخدام شافطة حليب الأم.

      تحمي حلمات الثدي المتشققة

      غلافات للتهوية- تحمي الحلمات المتشققة أو الحساسة لمساعدتها على الشفاء سريعاً. ويساعد ضغطها الناعم على تخفيف آلام الاحتقان. كما تسمح الثقوب بمرور الهواء.

      يمكن استخدام غلافات الثدي عند الرضاعة الطبيعية أو الضخ

      يمكن استخدام غلافات الثدي عند الرضاعة الطبيعية أو الضخ. وهي تتضمن وسادات ظهر فائقة النعومة مصنوعة من السيليكون.

      المواصفات التقنية

      • مراحل التنمية

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المواد

        وسادات ظهر
        سيليكون

      • محتويات العبوة

        حاويات واقية للثدي مع فتحات
        2  pcs
        حاويات واقية بدون فتحات لجمع حليب الثدي
        2  pcs
        بطانات ناعمة جدًا
        2  pcs

      • الحماية من

        حلمات متشققة
        نعم
        حلمات متقرّحة
        نعم

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