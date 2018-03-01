SCF157/02
راحة وحماية
يتم وضع ضمادات الثدي الفائقة النعومة SCF157/02 من Philips Avent داخل حمالات الثدي لحماية الحلمات من التشقق ولجمع حليب الأم المتسرب.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
غلافات جمع حليب الثدي من Philips Avent (لا تحتوي على ثقوب)- تجمع الحليب المتسرب من الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية أو استخدام شافطة حليب الأم.
غلافات للتهوية- تحمي الحلمات المتشققة أو الحساسة لمساعدتها على الشفاء سريعاً. ويساعد ضغطها الناعم على تخفيف آلام الاحتقان. كما تسمح الثقوب بمرور الهواء.
يمكن استخدام غلافات الثدي عند الرضاعة الطبيعية أو الضخ. وهي تتضمن وسادات ظهر فائقة النعومة مصنوعة من السيليكون.
الحماية من
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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