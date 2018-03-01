SCF149
تجفيف صحي وتام
إن رفّ التجفيف من Philips Avent مصمم لتجفيف رضّاعات طفلك وملحقاتها بالطريقة الأكثر نظافةً وترتيبًا. وهو يلبي احتياجات التجفيف اليومية بفضل تصميمه المرن وصَينية التقطير القابلة للفك والفسحة التي تتسع للرضّاعات بمختلف أحجامها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تصميم مفتوح يسمح بتدفق الهواء بحرية وبتبخر المياه بسهولة لأعلى مستوى من التجفيف.
صَينية تقطير قابلة للفك لسهولة التخلّص من المياه وبالتالي لعملية تجفيف نظيفة
يتسع لكل منتجات إطعام الطفل كل يوم: 8 رضّاعات وشافطة حليب الأم وعضاضات. مناسب لكل أحجام الرضّاعات (لغاية 11 أونصة/330 مل)
يساعدك في تجفيف منتجات إطعام الطفل بطريقة منظمة ويسهل وضع المنتجات فيه بفضل تصميمه المرن الذي يمكن ضبطه لتلبية احتياجات طفلك.
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