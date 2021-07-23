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  • ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية

    Philips Avent Soothie Soothie

    SCF099/20

    ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية

    تم تصميم لهّاية Soothie من Philips Avent لتتلاءم مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية؛ فلن يصطدم الوقاء القوّس وعلى شكل قلب بأنف طفلك الصغير. بالإضافة إلى ذلك، Soothie مصنوعة من السيليكون الطبي ويتم توزيعها في المستشفيات عبر أوروبا*

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    Philips Avent Soothie Soothie

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    مراجعة كل اللهّايات

    ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية

    سيليكون طبي ومرن

    • تصميم من السيليكون مؤلّف من قطعة واحدة
    • للأطفال بين 0 و6 أشهر
    • خالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    تتبع منحنيات وجه طفلك لراحة معزّزة

    تتبع منحنيات وجه طفلك لراحة معزّزة

    تم تصميم الوقاء المقوّس وعلى شكل قلب لاتباع منحنيات وجه طفلك، وبالتالي لتوفير راحة قصوى من دون الاصطدام بأنفه الصغير.

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة، مصنوع 100% من السيليكون الطبي

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة، مصنوع 100% من السيليكون الطبي

    تتميّز Soothie بتصميم متين ومؤلّف من قطعة واحدة، وهي مصنوعة بالكامل من السيليكون الطبي المرن. قام فريق الخبراء لدينا بابتكارها بشكل خاص لتتماشى مع متطلبات طفلك منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر

    يتم توزيعها في المستشفيات عبر أوروبا*

    يتم توزيعها في المستشفيات عبر أوروبا*

    يتم توزيع مجموعة Soothie من Philips Avent في المستشفيات عبر كل أوروبا. يثق بها الأطباء والممرضون لقدرتها على تهدئة الأطفال الحديثي الولادة.

    حلمة مقوّمة لأسنان الطفل

    حلمة مقوّمة لأسنان الطفل

    تدعم لهّاية Soothie النمو الطبيعي لفم طفلك. تتميّز حلمتها الملاءمة لأسنان الأطفال بشكل متناسق، وهي تتماشى مع حلق طفلك وأسنانه ولثته.

    تصميم فريد يسمح لك بإنشاء رابط مع طفلك

    تصميم فريد يسمح لك بإنشاء رابط مع طفلك

    تتميّز اللهّاية بتصميم فريد لتتمكّني من وضع إصبعك داخل الحلمة. يسمح لك ذلك بتقوية الرابط مع طفلك، من خلال مساعدة في

    يمنع التصميم انحباس المياه داخل الحلمة

    يمنع التصميم انحباس المياه داخل الحلمة

    بفضل التصميم الذي يمكن حمله بالإصبع، لت تنحبس قطرات المياه داخل الحلمة.

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    هل تعلمين أنه يمكن استخدام حقيبة السفر الخاصة بلهّاية Soothie كجهاز تعقيم؟ أضيفي القليل من المياه وضعيها في المايكروويف لنظافة إضافية*.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      لهّايات Soothie
      2  قطعة
    Badge-D2C

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    • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
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