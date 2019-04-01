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    Shaver series 6000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S6630/11

    تقليل تهيّج البشرة

    تقدّم آلة الحلاقة Series 6000 من Philips حلاقة دقيقة بطريقة مثالية وتقلل تهيّج البشرة في الوقت نفسه. فهي مزوّدة بغلاف مانع للاحتكاك يعمل كسطح ناعم، وينزلق بسلاسة على بشرتك، لتقليل تهيّجها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 6000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    تقليل تهيّج البشرة

    مع غلاف مانع للاحتكاك

    • شفرات MultiPrecision
    • غلاف مانع للاحتكاك
    • رؤوس MultiFlex
    • وضع الحماية
    شفرات MultiPrecision للقص بطريقة فعّالة حتى على اللحية الخفيفة

    شفرات MultiPrecision للقص بطريقة فعّالة حتى على اللحية الخفيفة

    احصل على حلاقة سريعة ودقيقة. ترفع شفرات MultiPrecision الشعر الطويل والقصير لقصه، إضافة إلى أي شعيرات متبقية، بتمريرات قليلة فقط.

    غلاف مانع للاحتكاك لحلاقة سهلة وسلسة

    غلاف مانع للاحتكاك لحلاقة سهلة وسلسة

    تم تصميم غلاف خاص يتم وضعه على حلقات الحلاقة لتخفيف الاحتكاك على بشرتك، ما يمنحك عملية حلاقة سهلة وسلسة تقلل تهيّج البشرة.

    اتباع المنحنيات بـ 5 اتجاهات لحلاقة مريحة

    اتباع المنحنيات بـ 5 اتجاهات لحلاقة مريحة

    رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات ومع 5 حركات مستقلة لاتباع منحنيات وجهك وتمكين آلة الحلاقة من الانزلاق على بشرتك براحة وبأقل مقاومة ممكنة.

    إعداد سرعة دوران ألطف لتوفير راحة أفضل للبشرة

    إعداد سرعة دوران ألطف لتوفير راحة أفضل للبشرة

    حدد إعداد الحماية الإضافية لسرعة دوران ألطف مصممة لتوفير راحة أفضل لبشرتك.

    يوفّر نظام حماية البشرة انزلاقًا سلسًا لحماية بشرتك

    يوفّر نظام حماية البشرة انزلاقًا سلسًا لحماية بشرتك

    استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يوفّر نظام حماية البشرة عملية انزلاق سلس على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، ويحافظ على حماية بشرتك.

    تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

    تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

    قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    يمكنك شحن آلة الحلاقة من Philips بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

    يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لمدة 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

    شاشة LED مع رموز لاستخدام آلة الحلاقة بسهولة

    شاشة LED مع رموز لاستخدام آلة الحلاقة بسهولة

    تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكّنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بـ 3 مستويات - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر
      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      60 دقيقة / 21 عملية حلاقة
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH50

    • أداء الحلاقة

      SkinComfort
      • نظام SkinProtection
      • غلاف مانع للاحتكاك
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      • وضع الحماية
      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة MultiPrecision
      تتبع دقيق
      رؤوس MultiFlex

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر التنظيف
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • مؤشر قفل السفر
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط

    Badge-D2C

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