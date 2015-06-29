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  • حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5370/25

    حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    تحمي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهو مصمم لحماية البشرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حماية البشرة للحلاقة الرطبة أو الجافة

    تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية*

    • نظام الشفرة MultiPrecision
    • رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • نظام SmartClean
    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

    تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

    تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

    استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة في الوقت نفسه.

    قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 10%

    قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 10%

    استمتع بحلاقة أسرع حتى في أماكن الشعر الكثيفة من اللحية بفضل تعزيز الطاقة الإضافي بنسبة 10% الذي يوفّره تنشيط وضع Turbo.

    ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

    ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

    احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 50 دقيقة، أي ما يوازي 17 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. فلا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    شحن لساعة واحدة

    شحن لساعة واحدة

    تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

    حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

    حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

    يعمد نظام SmartClean إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وشحنها بكبسة زر، للحفاظ عليها في أفضل حالة.

    3 مؤشرات لمستويات البطارية وقفل السفر

    3 مؤشرات لمستويات البطارية وقفل السفر

    تظهر الشاشة البديهية معلومات ذات صلة تمكّنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بـ 3 مستويات - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

    ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

    ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

    تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر
      SmartClean
      • تنظيف
      • شحن
      • تزييت
      • خرطوشة تنظيف (مضمنة)

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      فضي سوبرنوفا - فضي سوبرنوفا
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH50
      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      SkinComfort
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      • نظام SkinProtection
      تتبع دقيق
      رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      • نظام الشفرة MultiPrecision
      • آلية رفع وقص فعالة
      وضع السرعة القصوى
      حلاقة مع طاقة إضافية بنسبة 10%

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر التنظيف
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • مؤشر قفل السفر
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • نظام SmartClean
    • خرطوشة التنظيف
    Badge-D2C

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