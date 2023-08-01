S3144/00
حلاقة مريحة ودقيقة. حتى على البشرة الحساسة
توفر لك آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة، حتى على البشرة الحساسة. تضمن رؤوس Pivot & Flex و27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف الحصول على نتائج ممتازة وموثوقة كل مرة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
من خلال التحرك والدوران في خمسة اتجاهات، يتكيّف الرأس مع كل منحنيات وجهك ويقصّ فوق مستوى البشرة مباشرة لحلاقة مريحة حتى للبشرة الحساسة.
تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة متّسقة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.
اختر حلاقة جافة ومناسبة، أو استخدم معها الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتّى أثناء الاستحمام.
تم تصميم آلة الحلاقة لتكون حلاً متعدد الاستعمالات يسمح لك بحلاقة وجهك ورأسك بكل ثقة
في خلال ساعةٍ فقط، تُشحن بطارية الليثيوم أيون التي تدوم طويلًا بالكامل وتكفي للحلاقة 20 مرة. هل أنت في عجلة من أمرك؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
شفرات آلة الحلاقة مصنوعة من فولاذ غير مسبب للحساسية من الفئة الجراحية لمقاومة التآكل ومنع تراكم الأوساخ وحماية البشرة.
حدّد شكل شاربيك وسوالفك بدقّة لإكمال مظهرك بأداة التشذيب المنبثقة للشاربين.
يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.
لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.
لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.
اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
تقنية SkinProtect
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