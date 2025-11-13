مصطلحات البحث

AR
EN
  • اقلي، اشوِ، اخبز... واطهو بالبخار أيضًا! اقلي، اشوِ، اخبز... واطهو بالبخار أيضًا! اقلي، اشوِ، اخبز... واطهو بالبخار أيضًا!

    Philips Airfryer سلسلة 5000 مع وظيفة بخار وسكة 7,2 لتر أجهزة Airfryer

    NA547/07

    اقلي، اشوِ، اخبز... واطهو بالبخار أيضًا!

    استمتع بكل شيء، من خبز الباو الناعم، والدجاج المقرمش الذهبي، إلى سمك السلمون الشهي. اكتشف عالمًا جديدًا من النكهات مع جهاز Philips Airfryer من السلسلة 5000 مع وظيفة البخار.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Airfryer سلسلة 5000 مع وظيفة بخار وسكة 7,2 لتر أجهزة Airfryer

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Airfryer

    اقلي، اشوِ، اخبز... واطهو بالبخار أيضًا!

    جرّب الطبخ بالبخار، أو القلي بالهواء، أو كليهما في الوقت نفسه!

    • تقنية الطهي البخار لمزيد من العناصر الغذائية
    • وظيفة القلي بالبخار لتحضير طعام مقرمش ولذيذ
    • وظيفة SteamClean التلقائية لتنظيف سهل
    • سكة مميزة لانزلاق سهل
    • تقنية RapidAir Plus لوجبات مطهية بالتساوي في كل مرة
    تبخير مثالي للحصول على قوام طري ورقيق

    تبخير مثالي للحصول على قوام طري ورقيق

    زلابية سلسلة وخضراوات طرية وأسماك لذيذة، مُحضّرة كلّها في جهازنا Airfryer مع وظيفة الطهي بالبخار. تُضخّ كمية البخار المثالية من دون أن تُشبع الطعام بالرطوبة، وتحافظ على ما يصل إلى 87% من العناصر الغذائية.****

    مقرمش من الخارج، غني من الداخل - قوة القلي بالبخار

    مقرمش من الخارج، غني من الداخل - قوة القلي بالبخار

    يمكنك الآن الاستمتاع بأفضل ما في عالمي القلي والطهو بالبخار. امزج بين القلي بالهواء والطهو بالبخار في آنٍ واحد لتحصل على قرمشة ذهبية من الخارج وطراوة غنية من الداخل. مثالي لتحضير لفائف القرفة الذهبية، والخبز المقرمش، والدجاج الشهي، والخضراوات الفاخرة. لا مزيد من الاحتراق أو عدم نضج الطعام. ******

    التنظيف أصبح أسهل

    التنظيف أصبح أسهل

    يتم تليين الدهون المتراكمة في السلة وإزالتها بسهولة بفضل وظيفة SteamClean التلقائية.

    سكة EasySlide مصممة لسحب السلة بشكل أكثر أمانًا وسهولة.

    سكة EasySlide مصممة لسحب السلة بشكل أكثر أمانًا وسهولة.

    سواء أكنت تطهو الطعام بيد واحدة أو تحتاج إلى وصول سريع أثناء الطهي، فإن تقنية سكة EasySlide الحاصلة على براءة اختراع******* تجعل فحص المكونات أو تحريكها أو إضافتها أسهل من أي وقت مضى. صُممت آلية الانزلاق لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان، حيث تنزلق بسلاسة وأمان، ما يضمن بقاء السلة في وضع مستقيم وثابت في مكانها دائمًا. مقارنةً بوضع السلة الساخنة على أسطح العمل، ستقلل هذه التقنية من خطر الحروق، ما يمنحك تجربة طهي أكثر أمانًا وسلاسة.

    حذّر الطعام بشكل أسرع، مع نتائج مثالية دائمًا.

    حذّر الطعام بشكل أسرع، مع نتائج مثالية دائمًا.

    لا مزيد من الاحتراق أو عدم نضوج الطعام. تتيح تقنية RapidAir Plus بتصميمها النجمي الفريد دوران الهواء الساخن بشكل أسرع حول المكونات وعبرها***، لطهي متساوٍ في كل مرة مع نسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    الحجم المثالي لاحتياجاتك اليومية

    الحجم المثالي لاحتياجاتك اليومية

    يطهو حتى 1,4 كجم من الخضراوات، أو 10 أفخاذ دجاج، أو 6 شرائح سمك سلمون، أو 9 قطع مافن.

    لا حاجة لسحب السلة للتحقق من طعامك!

    لا حاجة لسحب السلة للتحقق من طعامك!

    لا مزيد من التخمين: شاهد الطعام أثناء الطهي من خلال النافذة وتأكد من نضجه تمامًا.

    طبقة من السيراميك

    طبقة من السيراميك

    طبقة طلاء متقدمة خالية من مادة PFAS: طبقة مانعة للالتصاق ومتينة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

    عالم جديد من التنوع

    عالم جديد من التنوع

    اكتشف 21 طريقة طهي، من الخبز والشوي إلى الطهي على البخار وإعادة التسخين. إعدادات تصل إلى 40 درجة مئوية، ومدة تصل إلى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.

    إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID

    إلهام بلا حدود مع تطبيق HomeID

    أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة لجهاز Airfryer فقط، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.*****

    موفر للمساحة مع خزان مياه قابل للفك

    موفر للمساحة مع خزان مياه قابل للفك

    عند عدم الحاجة إلى الطهي بالبخار، ما عليك سوى إزالة الخزان لتوفير مساحة على سطح العمل.

    اطهُ بشكل أسرع، ووفر الوقت والطاقة

    اطهُ بشكل أسرع، ووفر الوقت والطاقة

    اطهُ الطعام بشكل أسرع بنسبة 50% ووفر حتى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Philips Steam Airfryer بدلاً من الفرن.**

    تشغيل هادئ

    لا تشتت انتباهك بالأصوات العالية - استمتع بالحديث أو الموسيقى أثناء قيام جهاز Airfryer بالطهي بالبخار والشواء والخبز.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدنية
      المادة الثانوية
      بلاستيك
      السعة
      7,2 لتر
      مقاومة للحرارة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      غطاء شفاف
      نعم
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      متر واحد
      مخزن لسلك الطاقة
      لا
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      البرامج
      12
      عدد السلال
      المرحلة الأولى
      سلة قابلة للفك
      نعم
      النطاق الزمني
      0 دقيقة – 24 ساعة
      نطاق درجة الحرارة
      40-200 درجة مئوية
      جهاز تحكم عن بعد
      لا
      التقنية
      تقنية RapidAir Plus
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      مؤشر درجة الحرارة
      نعم
      غلاف جداري بارد Coolwall
      نعم
      درجة الحرارة القصوى
      200 درجة مئوية
      الملحقات المتعلقة 1
      مجموعة الشواء
      الملحقات المتعلقة 2
      مجموعة الخَبز
      طبقة من السيراميك
      نعم
      الكفالة
      2 عاماً
      سلة مفردة أو مزدوجة
      سلة مفردة
      إمكانية الاتصال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      457 مم
      عرض المنتج
      334 مم
      ارتفاع المنتج
      320 مم
      وزن المنتج
      8,9 كجم
      أبعاد المنتج
      457×334×320 مم
      طول الحزمة
      520 مم
      عرض الحزمة
      372 مم
      ارتفاع الحزمة
      370 مم
      وزن الحزمة
      2,2 كجم
      أبعاد الحزمة
      520×372×370 مم

    • متانة

      تخزين
      عبوة مستدامة
      يدوي
      قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • *مقارنةً بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
    • **بناءً على قياسات المختبر الداخلي، أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج (160 درجة مئوية من دون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (200 درجة مئوية من دون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. قد تختلف النسب المئوية الدقيقة باختلاف المنتج.
    • ***مقارنة بأجهزة Airfryer من Philips بتقنية RapidAir
    • ****تم القياس في مختبر خارجي، استنادًا إلى محتوى فيتامين C في البروكلي.
    • *****قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
    • ******تستند المقارنة إلى طهو دجاجة كاملة مدة 80 دقيقة باستخدام وظيفة البخار والقلي بالهواء مقابل وظيفة القلي بالهواء فقط
    • ***** الاتحاد الأوروبي (EP3038503)، أستراليا (2014313885)، البرازيل (11 2016 003855 0)، الهند (201647007156)، روسيا (2016111110)، الولايات المتحدة (10448786).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.