ضاعف عدد الوجبات وخفض المساحة المشغولة بنسبة 45%

يمكن لجهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة والتصميم العمودي أن يطهي وجبتين كاملتين في دفعة واحدة وأن يوفر المساحة في الوقت نفسه. والأفضل من ذلك بعد أنه سيمنحك دائمًا وجبات شهية ومقرمشة وطرية في كل مرة، بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي.