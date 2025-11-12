مصطلحات البحث

    جهاز Airfryer 4000 بسلتين وتصميم عمودي Airfryer

    NA460/09

    ضاعف عدد الوجبات وخفض المساحة المشغولة بنسبة 45%

    يمكن لجهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة والتصميم العمودي أن يطهي وجبتين كاملتين في دفعة واحدة وأن يوفر المساحة في الوقت نفسه. والأفضل من ذلك بعد أنه سيمنحك دائمًا وجبات شهية ومقرمشة وطرية في كل مرة، بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي.

    إكتشف كلّ المميزات

    جهاز Airfryer 4000 بسلتين وتصميم عمودي Airfryer

    ضاعف عدد الوجبات وخفض المساحة المشغولة بنسبة 45%

    طبقان مطهيان بطريقة مثالية وجاهزان في الوقت نفسه

    • يشغل مساحة أقل بنسبة 45%
    • سلتان بشكل عمودي لطهي وجبتين
    • وجبات مقرمشة ومطهية بالتساوي بفضل تقنية Rapid Air
    • حضر طبقين يجهزان في الوقت نفسه
    يشغل التصميم العمودي نصف مساحة سطح العمل بالمقارنة مع التصاميم الأخرى

    يشغل التصميم العمودي نصف مساحة سطح العمل بالمقارنة مع التصاميم الأخرى

    يسهل جهاز Airfryer المزدوج ذو التصميم العمودي والصغير الحجم طهي وجبات شهية ويوفر 45% من مساحة سطح عملك.*

    سلتان بشكل عمودي، بسعة مضاعفة

    سلتان بشكل عمودي، بسعة مضاعفة

    جهاز Airfryer كبير جدًا ومزدوج وبتصميم عمودي سعة 10 لترات مزود بسلتين سعة 5 لترات. يسع جهاز Airfryer بالحجم العائلي ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية و2 كجم من الخضراوات و24 قطعة من أفخاذ الدجاج بكل سهولة. ويمكنك أيضًا وضع دجاجة كاملة بوزن 1,2 كجم في كل سلة سعة 5 لترات بسهولة.

    وجبات مقرمشة ومطهية بالتساوي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

    وجبات مقرمشة ومطهية بالتساوي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

    استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومثالية بفضل تقنية RapidAir التي تعمل بشكل عمودي. إذ يدور الهواء الساخن من الأعلى حول الطعام لضمان الحصول على وجبات مطهية بالتساوي في كل مرة.

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.

    وصفات لذيذة مصممة للمقلاة الهوائية عبر تطبيق HomeID

    وصفات لذيذة مصممة للمقلاة الهوائية عبر تطبيق HomeID

    اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.

    طبقة من السيراميك

    طبقة من السيراميك

    طبقة طلاء متقدمة خالية من مادة PFAS: طبقة مانعة للالتصاق ومتينة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

    شاهد طعامك فيما يتم طهيه في الوقت الحقيقي

    شاهد طعامك فيما يتم طهيه في الوقت الحقيقي

    ما عليك سوى مشاهدة الطعام فيما يتم طهيه بشكل مثالي كل مرة. بفضل النوافذ التي تسهل الرؤية منها، لن تحتاج إلى إخراج السلتين لإلقاء نظرة على الطعام.

    تذكير بالتقليب للحصول على نتائج طهو أفضل

    تذكير بالتقليب للحصول على نتائج طهو أفضل

    يذكّرك تنبيه "تقليب الطعام" المفيد بتقليب طعامك لضمان طهي متساوٍ ومثالي.

    استمتع بالطهي إلى أقصى حد مع 6 إعدادات مسبقة و13 طريقة مختلفة للطهي

    استمتع بالطهي إلى أقصى حد مع 6 إعدادات مسبقة و13 طريقة مختلفة للطهي

    اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل إحدى طرق الطهي الـ 13: الخبز والشيّ والتحميص وغيرها. أو اختر من بين 6 إعدادات مسبقة ملائمة للمكونات لتبسيط عملية الطهي.

    انسخ إعدادات الطهي بسهولة بين السلتين

    انسخ إعدادات الطهي بسهولة بين السلتين

    انسخ وقت الطهي نفسه ودرجة الحرارة نفسها بسرعة بين السلتين بلمسة زر.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    يمكنك الطهي بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 40% وتوفير ما يصل إلى 65% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة من Philips مقارنة بالفرن.***

    تنظيف سهل

    تنظيف سهل

    خصص وقتًا أقل للتنظيف ووقتًا أكثر للاستمتاع بالوجبات. إذ تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وللغسل في غسالة الأطباق.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2750 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      اللون
      البنية: أسود
      لون ثانوي
      المقبض: رمادي فحمي
      السعة
      10 لترات
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      رقمية
      طول سلك الطاقة
      1,0 م
      وظيفة إعادة التسخين
      نعم
      البرامج
      6
      عدد السلال
      2
      النطاق الزمني
      0-1 ساعة
      نطاق درجة الحرارة
      40-200 درجة مئوية
      التقنية
      Rapid Air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      طبقة من السيراميك
      نعم
      الكفالة
      2 عاماً

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      46,9 سم
      عرض المنتج
      23,3 سم
      ارتفاع المنتج
      39,9 سم
      وزن المنتج
      8.98 كجم
      أبعاد المنتج
      46,9 سم (الطول) × 23,3 سم (العرض) × 39,9 سم (الارتفاع)
      طول الحزمة
      52 سم
      عرض الحزمة
      27,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      43,5 سم
      وزن الحزمة
      11.23 كجم
      أبعاد الحزمة
      52 سم (الطول) × 27,5 سم (العرض) × 43,5 سم (الارتفاع)

    • متانة

      علبة
      علبة مستدامة
      يدوي
      قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • *مقارنةً بأجهزة Airfyer أخرى من Philips
    • **مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية عميقة
    • ***تم القياس في مختبر داخلي، باستخدام NA46x لطهي فيليه سمك السلمون وصدر الدجاج مقارنة بفرن من الفئة A. قد تختلف النتائج حسب الوصفة
