  رأس الفرشاة لأسنان ولثة حساستَين

    Philips Sonicare S2 Sensitive رؤوس فرشاة حزمة من قطعتين

    HX6052/14

    رأس الفرشاة لأسنان ولثة حساستَين

    نظّف طبقة البلاك بلطف وفعالية مع رأس الفرشاة البديلة للأسنان الحساسة من Philips Sonicare. يُسهّل رأس الفرشاة عملية إزالة البلاك للغاية مع الحفاظ على نعومة الأسنان واللثة. تنظيف يومي استثنائي.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare S2 Sensitive رؤوس فرشاة حزمة من قطعتين

    رأس الفرشاة لأسنان ولثة حساستَين

    تنظيف لطيف وفعّال للأسنان الحساسة

    • لإزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات*
    • تنظيف لطيف وفعال في آن
    • ناعم جدًّا
    • 70% بلاستيك مصنوع من مواد طبيعية**
    تنظيف لطيف وفعّال بشعيرات طويلة وناعمة

    تنظيف لطيف وفعّال بشعيرات طويلة وناعمة

    يُمكنك تنظيف أسنانك بلمسة لطيفة على الأسنان واللثة الحساسة. يتميز رأس الفرشاة هذا بتصميم فريد بشعيرات طويلة ورفيعة وناعمة للغاية، ما يجعل كل حركة فرشاة لطيفة على أسنانك.

    تزيل حتى 10 أضعاف كمية البلاك في المناطق التي يصعب الوصول إليها*

    تزيل حتى 10 أضعاف كمية البلاك في المناطق التي يصعب الوصول إليها*

    بفضل أكثر من 3000 شعيرة كثيفة، يساعدك رأس فرشاة الأسنان هذا في إزالة ما يصل إلى 10 أضعاف كمية البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.*** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      ناعم جدًّا
      شعيرات التذكير
      يتلاشى لون الشعيرات الأزرق
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      غير مناسب لـ
      Philips One
      فراشي الأسنان المتوافقة
      Philips Sonicare

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      S2 Sensitive (عدد 2)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام
      صُنع في
      ألمانيا
      المنافع
      • التنظيف اللطيف
      • Gum health

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • مقارنة بفرشاة أسنان يدوية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
    • * مخصص للمواد البلاستيكية في رأس الفرشاة على أساس توازن الكتلة
    • **باستثناء Philips One
