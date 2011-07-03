إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

تنخفض فعالية رؤوس فراشي الأسنان بعد مرور 3 أشهر من الاستخدام، إلا أننا سنذكرك باستبدالها قبل بلوغ هذه الفترة. ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه جان وقت استبدال الرأس.