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  • تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    HP8663/00

    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع توفير لمعان إضافي بفضل العناية الأيونية. تتوافق الملحقات الأربعة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

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    تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

    • 4 ملحقات
    • عناية أيونية
    • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

    يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

    فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

    فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

    باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي من دون أي تلف.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

    فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

    تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
      لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتموجات وتسريحات سلسة
      فوهة
      لتيار هواء مركز
      فرشاة تمليس مسطحة
      لمظهر أملس طبيعي

    • الطاقة

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      800 واط

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      عدد إعدادات الحرارة
      3

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      تقنية أيونية
      نعم

    Badge-D2C

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