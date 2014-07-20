مصطلحات البحث

AR
EN
1

Essential

مسرّح الشعر بالهواء

HP8663/00
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية
    -{discount-value}

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    HP8663/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة تجعيد الشعر

      تسريحات شعر متعددة مع العناية الأيونية

      • 4 ملحقات
      • عناية أيونية
      • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

      فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

      فرشاة تمليس مسطحة لمظهر أملس طبيعي

      باستخدام فرشاة التمليس المسطحة المبتكرة والموصولة بالمقبض، يمكنك الحصول على شعر منسدل طبيعي من دون أي تلف.

      ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

      ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

      ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

      تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

      فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

      تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        تقنية أيونية
        نعم
        ThermoProtect
        نعم

      • ملحقات

        فرشاة تمليس مسطحة
        لمظهر أملس طبيعي
        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
        فوهة
        لتيار هواء مركز

      • الطاقة

        القدرة الكهربائية بالواط
        800 واط
        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت

      • المواصفات التقنية

        عدد إعدادات الحرارة
        3
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.