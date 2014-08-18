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  • عملية حلاقة آمنة وسهلة عملية حلاقة آمنة وسهلة عملية حلاقة آمنة وسهلة

    SatinShave Essential آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    HP6341/00

    عملية حلاقة آمنة وسهلة

    بفضل آلة الحلاقة المستديرة بالكامل هذه، يمكنك حلاقة جسمك بالكامل بسرعة وسهولة وأمان. ويكمن السر في رأس الحلاقة الصغير الذي يقص الشعر بسرعة ويحمي بشرتك في الوقت نفسه. شعور بالنعومة بعد كل استخدام!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SatinShave Essential آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    • للساقَين
    • آلة حلاقة برقاقة معدنية واحدة
    • تعمل بالبطارية
    نظام حلاقة آمن لحماية قصوى للبشرة

    نظام حلاقة آمن لحماية قصوى للبشرة

    رأس الحلاقة اللطيف صغير الحجم يحمي بشرتكِ ويتركها ملساء وناعمة

    مقبض مريح

    مقبض مريح

    لسهولة في الاستخدام

    للاستخدام الجاف والرطب، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

    للاستخدام الجاف والرطب، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

    يوفّر الجهاز طريقة استخدام لطيفة ومريحة تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع تصميم مقاوم للانزلاق للاستخدام الرطب أو الجاف بطريقة مثالية.

    تعمل بالبطارية

    تعمل بالبطارية

    قومي بحلاقة أي منطقة بفضل آلة الحلاقة النسائية اللاسلكية هذه.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم
      بطاريتان AA
      نعم
      غطاء أثناء السفر
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      2 x‏ 1,5  فولت
      عدد رقاقات الحلاقة المعدنية
      1

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مريح
      استخدام لاسلكي
      نعم
      رطب وجاف
      نعم

    • الأداء

      رأس الحلاقة
      آلة حلاقة برقاقة معدنية واحدة

    Badge-D2C

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