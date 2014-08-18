SatinShave Essential
آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف HP6341/00
SatinShave Essential آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف HP6341/00
عملية حلاقة آمنة وسهلة
- للساقَين
- آلة حلاقة برقاقة معدنية واحدة
- تعمل بالبطارية
نظام حلاقة آمن لحماية قصوى للبشرة
رأس الحلاقة اللطيف صغير الحجم يحمي بشرتكِ ويتركها ملساء وناعمة
مقبض مريح
لسهولة في الاستخدام
للاستخدام الجاف والرطب، في حوض الاستحمام أو تحت الدش
يوفّر الجهاز طريقة استخدام لطيفة ومريحة تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع تصميم مقاوم للانزلاق للاستخدام الرطب أو الجاف بطريقة مثالية.
تعمل بالبطارية
قومي بحلاقة أي منطقة بفضل آلة الحلاقة النسائية اللاسلكية هذه.
المواصفات التقنية
-
الملحقات
- بطاريتان AA
-
نعم
- فرشاة التنظيف
-
نعم
- غطاء أثناء السفر
-
نعم
-
سهولة الاستعمال
- لاسلكي
-
نعم
- مقبض
-
مريح
- الاستخدام الجافّ والرطب
-
نعم
-
Performance
- رأس الحلاقة
-
آلة حلاقة برقاقة معدنية واحدة
-
المواصفات التقنية
- عدد رقاقات الحلاقة المعدنية
-
1
- فولتية
-
2 x 1,5
فولت
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال أقر بذلك
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.