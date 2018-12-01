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  • وعاء الشوي لمقلاة Airfryer وعاء الشوي لمقلاة Airfryer وعاء الشوي لمقلاة Airfryer

    Avance Collection ملحق وعاء الشوي لجهاز Airfryer

    HD9911/90

    وعاء الشوي لمقلاة Airfryer

    حضّر السمك واللحم والخضار المشوية الصحية بطريقة مثالية بفضل تقنية Rapid Air مع السطح المثقوب والمضلّع! يتميّز الجهاز بسطح مانع للالتصاق لإزالة الطعام عنه بدون مجهود ولتنظيفه بسهولة أيضًا!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection ملحق وعاء الشوي لجهاز Airfryer

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    وعاء الشوي لمقلاة Airfryer

    لشوي طعام شهي أو قليه من دون التصاقه

    • شوي ممتاز
    • الطهو المتنوع
    • سطح غير لاصق
    وقت تحضير أسرع بنسبة 20%*

    وقت تحضير أسرع بنسبة 20%*

    يمكنك حتى توفير الوقت باستخدام وعاء الشوي لجهاز Airfryer. فبفضل سطحه الفريد والمواد المتميّزة، يمكنك تقليل وقت التحضير بنسبة تصل إلى 20%!*

    سطح مثقوب لتدفق هواء مثالي لتقنية Rapid Air أثناء الشوي

    اكتشف طريقة الشوي الجديدة لطعامك بفضل السطح الفريد من نوعه لوعاء الشوي لجهاز Airfryer هذا. فبفضل تقنية Rapid Air، يتم طهو طعامك بطريقة صحية أكثر، نظرًا إلى إمكانية الطهو بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية الدهون الزائدة بسهولة أثناء الشوي، بفضل السطح المثقوب.

    وعاء غير لاصق متميز لإزالة الطعام بسهولة

    بفضل السطح غير اللاصق، بات من السهل جدًا إخراج الطعام المشوي. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على لحم مشوي بطريقة مثالية ويمكنك أيضًا تحضير أدقّ أنواع الطعام مثل السمك والخضار.

    بفضل السطح الموسّع، يمكنك شوي حتى سمكة كاملة

    تم توسيع السطح مقارنة بالسلة العادية، للتمكّن من قلي سمكة كاملة أو قطعة لحم كبيرة أو كمية كبيرة من الخضار بسهولة تامة.

    مثالي أيضًا للقلي والتحمير والحرق

    استفد من إمكانيات جهاز Airfryer الكاملة واكتشف الخيارات اللامتناهية. حتى لو كنت تريد قلي المكونات أو تحميرها أو حرقها، يمكّنك وعاء الشوي لجهاز Airfryer من تحضير أطباق شهية في وقت قصير!

    يمكن تنظيف وعاء الشوي لجهاز Airfryer بسهولة بفضل سطحه غير اللاصق

    يتميّز وعاء الشوي لجهاز Airfryer بسطح غير لاصق، مما يجعله سهل التنظيف إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضعه في الجلاية لتنظيفه بسهولة تامة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامّة

      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      مسكة مريحة
      نعم
      سطح مضلّع
      نعم
      ملائمة ل
      HD924x
      طرق الطهي
      • الخَبز
      • التحمير
      • القلي
      • الشوي
      • الحرق

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود
      المواد
      الألمنيوم
    Badge-D2C

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