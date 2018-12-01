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  • وعاء الشوي لمقلاة Airfryer وعاء الشوي لمقلاة Airfryer وعاء الشوي لمقلاة Airfryer

    ملحق Airfryer صَينية الشوي الصغيرة الأساسية

    HD9910/20

    وعاء الشوي لمقلاة Airfryer

    حضّر السمك واللحم والخضار المشوية الصحية بطريقة مثالية بفضل تقنية Rapid Air مع السطح المثقوب والمضلّع! يتميّز الجهاز بسطح مانع للالتصاق لإزالة الطعام عنه بدون مجهود ولتنظيفه بسهولة أيضًا!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملحق Airfryer صَينية الشوي الصغيرة الأساسية

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    وعاء الشوي لمقلاة Airfryer

    لشوي طعام شهي أو قليه من دون التصاقه

    • شوي ممتاز
    • الطهو المتنوع
    • سطح غير لاصق
    سطح مثقوب لتدفق هواء مثالي لتقنية Rapid Air أثناء الشوي

    سطح مثقوب لتدفق هواء مثالي لتقنية Rapid Air أثناء الشوي

    اكتشف طريقة الشوي الجديدة لطعامك بفضل السطح الفريد من نوعه لوعاء الشوي لجهاز Airfryer هذا. فبفضل تقنية Rapid Air، يتم طهو طعامك بطريقة صحية أكثر، نظرًا إلى إمكانية الطهو بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية الدهون الزائدة بسهولة أثناء الشوي، بفضل السطح المثقوب.

    وعاء غير لاصق متميز لإزالة الطعام بسهولة

    وعاء غير لاصق متميز لإزالة الطعام بسهولة

    بفضل السطح غير اللاصق، بات من السهل جدًا إخراج الطعام المشوي. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على لحم مشوي بطريقة مثالية ويمكنك أيضًا تحضير أدقّ أنواع الطعام مثل السمك والخضار.

    بفضل السطح الموسّع، يمكنك شوي حتى سمكة كاملة

    بفضل السطح الموسّع، يمكنك شوي حتى سمكة كاملة

    تم توسيع السطح مقارنة بالسلة العادية، للتمكّن من قلي سمكة كاملة أو قطعة لحم كبيرة أو كمية كبيرة من الخضار بسهولة تامة.

    وقت تحضير أسرع بنسبة 20%*

    وقت تحضير أسرع بنسبة 20%*

    يمكنك حتى توفير الوقت باستخدام وعاء الشوي لجهاز Airfryer. فبفضل سطحه الفريد والمواد المتميّزة، يمكنك تقليل وقت التحضير بنسبة تصل إلى 20%!*

    مثالي أيضًا للقلي والتحمير والحرق

    مثالي أيضًا للقلي والتحمير والحرق

    استفد من إمكانيات جهاز Airfryer الكاملة واكتشف الخيارات اللامتناهية. حتى لو كنت تريد قلي المكونات أو تحميرها أو حرقها، يمكّنك وعاء الشوي لجهاز Airfryer من تحضير أطباق شهية في وقت قصير!

    يمكن تنظيف وعاء الشوي لجهاز Airfryer بسهولة بفضل سطحه غير اللاصق

    يمكن تنظيف وعاء الشوي لجهاز Airfryer بسهولة بفضل سطحه غير اللاصق

    يتميّز وعاء الشوي لجهاز Airfryer بسطح غير لاصق، مما يجعله سهل التنظيف إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضعه في الجلاية لتنظيفه بسهولة تامة.

    سواء كنت ترغب بشوي اللحم أو ثمار البحر أو الخضار!

    سواء كنت ترغب بشوي اللحم أو ثمار البحر أو الخضار!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      سبيكة من الألومنيوم

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير قابل للتطبيق
      منتج ببطارية
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      200
      عرض المنتج
      200
      ارتفاع المنتج
      100
      وزن المنتج
      0,324 كجم
      طول الحزمة
      220
      عرض الحزمة
      288
      ارتفاع الحزمة
      149
      وزن الحزمة
      0,551 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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