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    Premium Airfryer حجم XXL

    HD9630/21

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Premium Airfryer حجم XXL

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    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    طعم مقرمش، دهون أقلّ*

    • تقنية إزالة الدهون
    • تقنية Rapid Air
    • أبيض، 1,4 كجم
    تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

    تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

    تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.

    يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

    يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

    نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.

    القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

    القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

    يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

    تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

    تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

    تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش*. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه

    أسرع من الفرن بمرة ونصف*

    أسرع من الفرن بمرة ونصف*

    باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.

    مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

    مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

    يتضّمن كتيّب الوصفات المجاني الذي نقدّمه أكثر من 30 وصفة شهية، بدءًا من الوجبات الخفيفة السريعة والصحية ووصولاً إلى الوجبات العائلية الكاملة، بالإضافة إلى إرشادات يسهل اتباعها من طهاة محترفين. ويحتوي تطبيق Airfryer من Philips على المزيد من النصائح والبرامج التعليمية والوصفات التي يسهل اتباعها.

    قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

    قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

    يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2225  W
      سعة السلة
      1.4  kg
      سعة السلة
      1,4 كجم
      تقنية إزالة الدهون
      نعم
      تشغيل فوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
      نعم
      واجهة
      تماثلي
      زر الحفاظ على السخونة
      كلا
      زر الإعداد المسبق
      كلا
      البرامج
      كلا
      تقنية Rapid Air
      نعم
      حفظ إعدادات الطهو
      كلا

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      322 ‏x ‏433 x‏ 316  mm
      وزن المنتج
      7,93  kg

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      80 - 200 درجة مئوية
      جدران خارجية باردة
      نعم
      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • كتيّب الوصفات والتطبيق
      • سلة QuickClean
      • Advanced Rapid Air
      مؤشر الجهوزية
      نعم
      التقنية
      تقنية إزالة الدهون
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة
      QuickClean
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

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