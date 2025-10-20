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الغلايات
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السلسلة 5000 غلاية باللونين الأسود والنحاسي
الدعم
HD9352/31
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غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تتمتّع بهما على مدار 60 سنة.
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