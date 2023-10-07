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جميع السلاسل

  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً
  • صُممت لتدوم طويلاً

السلسلة 5000غلاية باللونين الأسود والنحاسي

HD9352/31

صُممت لتدوم طويلاً

غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تتمتّع بهما على مدار 60 سنة.

عرض جميع المزايا

الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل مع فتحة غطاء كبيرة جدًا

صُممت لتدوم طويلاً

  • سهلة التعبئة والاستخدام والتنظيف

  • عملية غلي سريعة وآمنة

تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ

تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ

تصميم متين معدني بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ والموافق عليه لملامسة الطعام لاستخدام موثوق به ولفترة طويلة.

لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.

نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.