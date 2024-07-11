أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهيها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق NutriU. كلما ازداد استخدم تطبيق NutriU، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق NutriU بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.