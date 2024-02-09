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  • بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم
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    جهاز طهي البيض من السلسلة 3000 بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    HD9137/91

    بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    بيض مطهو بالطريقة التي تحبها. بيض مسلوق طري ونصف مسلوق ومسلوق بالكامل، وبيض نصف مسوي مطبوخ بشكل مثالي. مع سعة كافية لكل أفراد الأسرة، فإن تصميمه الصغير والعملي سهل التنظيف ولا يشغل مساحة كبيرة.

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    جهاز طهي البيض من السلسلة 3000 بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

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    بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    • مستويات طهي مختلفة
    • حجم عائلي
    • قدرة تبلغ 400 واط
    • ملحق لسلق البيض من دون قشره
    • مؤشر الجهوزية
    سهل التنظيف

    سهل التنظيف

    تخلّص من متاعب أو فوضى تحضير البيض. إنَّ صينية البيض وملحق صينية البيض نصف المسوي كليهما قابل للإزالة ويتميزان بسهولة التنظيف، كما يمكن تنظيفهما في الجلاية لتوفير أقصى قدر من السهولة.

    تصميم صغير الحجم وسهل التخزين يناسب وضع كل الملحقات داخله

    تصميم صغير الحجم وسهل التخزين يناسب وضع كل الملحقات داخله

    تم تصميم جهاز طهي البيض لتقليل الفوضى والملحقات المفقودة، وهو صغير الحجم وقادر على تخزين كل الملحقات (مثل جهاز القياس وصينية البيض نصف المسوي ووحدة ثقب قشر البيض والوعاء) داخله.

    ضوء "التشغيل"

    ضوء "التشغيل"

    يكون التميّز دائمًا في التفاصيل. يضيء ضوء "التشغيل" الأنيق عند تشغيل جهاز طهي البيض.

    صينية البيض نصف المسوي كملحق إضافي يسع ما يصل إلى 3 بيضات

    صينية البيض نصف المسوي كملحق إضافي يسع ما يصل إلى 3 بيضات

    يأتي جهاز طهي البيض مع ملحق البيض نصف المسوي سهل الاستخدام والتنظيف. ما عليك سوى وضع البيض في الفتحات المخصصة له لتحضير 3 بيضات لذيذة في آن واحد.

    ملحق وعاء ووحدة ثقب قشر البيض للحصول على نتائج ممتازة

    ملحق وعاء ووحدة ثقب قشر البيض للحصول على نتائج ممتازة

    يجب ثقب البيض المسلوق قبل الطهي للتأكد من أنه لن ينفجر. يتضمن جهاز طهي البيض وحدة ثقب قشر البيض، وهي موجودة داخل الوعاء اليدوي لضمان سهولة الاستخدام ومنع أي انسكابات.

    نغمة مؤشر "الجهوزية"

    نغمة مؤشر "الجهوزية"

    تعطي نغمة مؤشر "الجهوزية" صفيرًا قصيرًا للإشارة إلى أن الطهي قد انتهى وأن البيض جاهز.

    حجم عائلي سعة ست بيضات

    حجم عائلي سعة ست بيضات

    يمكنك تقديم البيض إلى العائلة بأكملها من خلال طهي ما يصل إلى ست بيضات مسلوقة أو ثلاث بيضات نصف مسوية في آنٍ واحد.

    كوب قياس مع مؤشرات لمستوى المياه للحصول على نتائج دقيقة

    كوب قياس مع مؤشرات لمستوى المياه للحصول على نتائج دقيقة

    يتمثل طهي البيض بشكل مثالي في التوازن الدقيق بين الماء والطاقة والوقت. اعتمادًا على نوع البيض الذي تُحضِّره، ستحتاج إلى إضافة كمية مختلفة من المياه. لذا، يحتوي كوب القياس هذا على مؤشرات مستوى المياه المختلفة للحصول على أفضل النتائج.

    قدرة طهي تبلغ 400 واط

    قدرة طهي تبلغ 400 واط

    تضمن قدرة جهاز طهي البيض العالية التي تبلغ 400 واط نتائج مثالية، في كل مرة لجميع أنواع البيض.

    وفِّر طاقة لغاية 70% مع جهاز طهي البيض

    يتأكد جهاز طهي البيض من غليان الكمية المناسبة من الماء لطهي البيض، ما يوفر كلاً من الطاقة (حتى 70% مقارنةً بجهاز الطهي الذي يعمل بالحث) والمياه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      400 واط
      تردد بجهد مقبول
      50/60 هرتز
      هل البطاريات مطلوبة؟
      كلا
      هل يحتوي على محتويات سائلة؟
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      0,56  kg
      أبعاد المنتج (الطول x العرض x الارتفاع)
      18,5 × 14 × 13,4 سم
      أبعاد العبوة (الطول x العرض x الارتفاع)
      23 × 16,6 × 15,4 سم
      وزن التغليف
      0,8 كجم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود داكن

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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