HD2581/01
تحضير خبز محمّص ذهبي اللون يوميًّا
تأتي آلة التحميص الصغيرة هذه مزوّدة بـ 8 إعدادات وفتحتَين كبيرتَين يمكن ضبطهما، للحصول على نتيجة تحميص متساوية، بغض النظر عن أنواع الخبر المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك رف الكعك المضمّن بتسخين الكعكات والمعجنات واللفائف المفضلة لديك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
8 إعدادات لتحميص أنواع مختلفة من الخبز بدون احتراقها. يمكنك ضبط إعداد التحمير بحسب تفضيلك والحصول على الخبز المحمص كما تريده.
فتحتان كبيرتان يمكن ضبطهما لأحجام مختلفة من الخبز. يبقى الخبز في الوسط للحصول على نتائج تحمير متساوية على كلا الجانبين، بفضل ميزة التمركز الذاتية.
رف مضمّن للكعك لتسخين الكعك والمعجنات واللفائف المفضلة لديك بسهولة.
تعمد وظيفة إعادة التسخين إلى تسخين الخبز المحمص في غضون ثوانٍ، كما تساعد وظيفة إذابة الجليد في تحميص الخبز المجمد دفعة واحدة.
أوقف العملية في أي وقت تريد من خلال الضغط على زر الإيقاف.
تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.
ميزة الرفع للأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بسهولة.
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.
مواصفات التصميم
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المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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