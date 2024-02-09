  خارج مقرمش، قلب طري

    ‎5000 Series آلة تحميص السندويشات

    HD2350/80

    خارج مقرمش، قلب طري

    استمتع بتحضير وصفات البانيني المقرمش الذهبي والسندويشات المحشية والوافل أيضًا. يسخن جهاز تحضير السندويشات من Philips من السلسلة 5000 بقوة وبشكل متساوٍ بفضل الألواح المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة لتوفير الراحة القصوى والتنظيف السهل.

    إكتشف كلّ المميزات

    ‎5000 Series آلة تحميص السندويشات

    خارج مقرمش، قلب طري

    مجموعات من 3 ألواح للبانيني والسندويشات والوفل

    • 750 واط
    • ألواح قابلة للإزالة
    • تخزين عمودي
    • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
    • نظام قفل سهل الإغلاق
    3 مجموعات من الألواح لشطائر البانيني والوافل والسندويشات

    ألواح قابلة للتبديل في ما بينها؛ لتحضير كل ما تفضلينه بداية من شطائر البانيني الطويلة المقرمشة وصولاً إلى السندويشات المحشوة للغاية والوافل أيضًا!

    قدرة 750 واط للتحميص المثالي

    يمكنك تسخين كل شيء بسرعة وتحميصه للحصول على شطائر مقرمشة وذهبية بشكل مثالي، بفضل آلة تحضير السندويشات والبانيني القوية هذه التي تعمل بالضغط بقدرة 750 واط.

    لوحات قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة التنظيف

    لا يوجد مزيد من الالتصاق والفرك. ما عليك سوى إزالة الألواح وتنظيفها بسهولة بفضل الطبقة المانعة للالتصاق التي تدوم طويلاً.

    تسخين متساوٍ للتحميص والحصول على حشوة طرية بشكل مثالي

    استمتعي بتحضير السندويشات بالطريقة التي تحبها: طرية وشهية وبلون بني ذهبي تمامًا وبشكل مثالي.

    زر التشغيل/إيقاف التشغيل للسلامة والتحكم

    لا توجد حاجة إلى فصل آلة ضغط السندويشات لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

    يوفر التخزين العمودي صغير الحجم مساحة في مطبخك

    تقف آلة تحميص السندويشات بشكل عمودي لتوفير تخزين مريح على سطح العمل أو في الخزانة.

    يتم عرض أضواء المؤشر عندما تكونين جاهزة لتحميص الخبز

    تشير الأضواء بوضوح إلى وقت تدفئة آلة تحضير البانيني والوقت الذي تكون فيه جاهزة للاستخدام.

    وحدة تخزين سلك مضمنة لتوفير سطح عمل مُرتَّب

    قومي بلف السلك لتخزينه بطريقة منظمة من دون جعل مطبخك في حالة فوضى.

    نظام قفل سهل يغلق بقوة لضمان الإغلاق المحكم

    اضغطي على السندويشات حتى تنضج بشكل مثالي في كل مرة مع آلة تحضير الشطائر المحمصة التي يتم فتحها بسهولة وإغلاقها بقوة.

    تساعدكِ ألواح قطع السندويشات وإحكام إغلاقها على إبقاء الحشوات في الداخل

    اختاري ألواح السندويشات لإبقاء الحشوات في الداخل بشكل محكم وقطع الشطيرة إلى مثلثين جاهزين للأكل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      PF
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      لا
      الوظائف
      خَبز
      نوع المنتج
      جهاز تحميص الساندويتشات
      سعة خزان المياه
      N/A
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      طول سلك الطاقة
      75 سم (الطول الظاهر)
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      خالية من مادة BPA
      نعم
      الكفالة
      2 عاماً
      الألواح القابلة للتبديل
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      750 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      أطباق الوافل
      الملحقات المرفقة 2
      أطباق البانيني

    • ميزة السلامة

      إيقاف تشغيل تلقائي
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      23,9 سم
      عرض المنتج
      23,6 سم
      ارتفاع المنتج
      11 سم
      وزن المنتج
      2404 غ
      طول الحزمة
      18,3 سم
      عرض الحزمة
      26,3 سم
      ارتفاع الحزمة
      29,4 سم
      وزن الحزمة
      643 غ

    • متانة

      تخزين
      100% محتوى معاد تدويره
      دليل المستخدم
      85% من الورق المعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

