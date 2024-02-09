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  • مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل
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    السلسلة 5000 جهاز تحضير السندويشات

    HD2350/80

    مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل

    استمتع بتحضير وصفات البانيني المقرمش الذهبي والسندويشات المحشية والوافل أيضًا. يسخن جهاز تحضير السندويشات من Philips من السلسلة 5000 بقوة وبشكل متساوٍ بفضل الألواح المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة لتوفير الراحة القصوى والتنظيف السهل.

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    السلسلة 5000 جهاز تحضير السندويشات

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    مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل

    مجموعات من 3 ألواح للبانيني والسندويشات والوفل

    • جهاز تحضير السندويشات
    3 مجموعات من الألواح لشطائر البانيني والوافل والسندويشات

    3 مجموعات من الألواح لشطائر البانيني والوافل والسندويشات

    ألواح قابلة للتبديل في ما بينها؛ لتحضير كل ما تفضلّه بداية من شطائر البانيني الطويلة المقرمشة وصولاً إلى السندويشات المحشوة جيدًا والوافل أيضًا!

    قدرة 750 واط للتحميص المثالي

    قدرة 750 واط للتحميص المثالي

    يمكنك تسخين كل شيء بسرعة وتحميصه للحصول على شطائر مقرمشة وذهبية بشكل مثالي، بفضل جهاز تحضير السندويشات والبانيني القوي هذا الذي يعمل بالضغط بقدرة 750 واط.

    لوحات قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة التنظيف

    لوحات قابلة للإزالة ومانعة للالتصاق لضمان سهولة التنظيف

    تخلّص من الالتصاق والفرك. ما عليك سوى إزالة الألواح وتنظيفها بسهولة بفضل الطبقة المانعة للالتصاق التي تدوم طويلاً.

    تسخين متساوٍ للتحميص وللحصول على حشوة طرية بشكل مثالي

    تسخين متساوٍ للتحميص وللحصول على حشوة طرية بشكل مثالي

    استمتع بتحضير السندويشات بالطريقة التي تحبها: طرية وشهية وبلون بني ذهبي تمامًا وبشكل مثالي.

    مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل للسلامة والتحكم

    مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل للسلامة والتحكم

    لا توجد حاجة إلى فصل جهاز ضغط السندويشات لتشغيله وإيقاف تشغيله.

    يوفر التخزين العمودي صغير الحجم مساحة في مطبخك

    يوفر التخزين العمودي صغير الحجم مساحة في مطبخك

    يقف جهاز تحضير السندويشات بشكل عمودي لتوفير تخزين مريح على سطح العمل أو في الخزانة.

    يتم عرض أضواء المؤشر عندما تكون جاهزًا لتحميص الخبز

    يتم عرض أضواء المؤشر عندما تكون جاهزًا لتحميص الخبز

    تشير الأضواء بوضوح إلى وقت إحماء جهاز تحضير البانيني والوقت الذي يصبح فيه جاهزًا للاستخدام.

    وحدة تخزين سلك مضمنة لتوفير سطح عمل مُرتَّب

    وحدة تخزين سلك مضمنة لتوفير سطح عمل مُرتَّب

    قم بلف السلك لتخزينه بطريقة منظمة من دون جعل مطبخك في حالة فوضى.

    نظام قفل سهل يغلق بإحكام لضمان الإغلاق المحكم

    نظام قفل سهل يغلق بإحكام لضمان الإغلاق المحكم

    اضغط على السندويشات حتى تنضج بشكل مثالي في كل مرة مع جهاز تحضير الشطائر المحمصة الذي يتم فتحه وإغلاقه بإحكام بسهولة.

    تساعدك ألواح قطع السندويشات وإحكام إغلاقها على إبقاء الحشوات في الداخل

    تساعدك ألواح قطع السندويشات وإحكام إغلاقها على إبقاء الحشوات في الداخل

    اختَر ألواح السندويشات لإبقاء الحشوات في الداخل بشكل محكم وقطّع الشطيرة إلى مثلثين جاهزين للأكل.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات العامّة

      HD2350
      ألواح قابلة للإزالة: ألواح السندويشات/البانيني/الوافل
      مؤشر الطاقة ودرجة الحرارة
      أبيض（ضوء الطاقة）/أبيض (ضوء مؤشر الاستعداد)
      الألواح المانعة للالتصاق
      نعم
      لف الكابل
      نعم
      المقبض المزود بقفل
      نعم
      مفتاح
      تشغيل/إيقاف تشغيل
      سهل التنظيف
      نعم
      التخزين العمودي
      نعم

    • المواد

      اللون (الألوان)
      أسود
      الهيكل الرئيسي
      PF
      ألواح السندويشات/البانيني/الوافل
      سبائك الألومنيوم + طبقة من مركب PTFE
      الألواح الزخرفية
      البولي أميد 6 (PA6)
      مشبك المقبض
      كومبيوتر شخصي
      العدسات
      كومبيوتر شخصي
      أداة التسخين
      عاكس يتم تركيبه في الآلة HD2350

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      750  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      التردد
      50-60  Hz

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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