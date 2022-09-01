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حضّر مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية في غضون 30 دقيقة
حضّر الوجبات في المنزل بدون عناء بفضل جهاز الطهو بالضغط المتكامل الذي نقدّمه. مذاق رائع بأقل مجهود.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحرّر تقنية تحرير الضغط السريع الضغط تلقائيًا في غضون 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من طهو الطعام على سطح الفرن.*
يمكنك الحصول على نتائج طعام ألذّ مع نظام التحكّم بالمذاق، فيؤدي التحكّم الدقيق بدرجة الحرارة والضغط إلى زيادة طراوة اللحم بنسبة 22%** وغناه بالعصارة بنسبة 42%.**
بدءًا من الطهو بالضغط وصولاً إلى الطهو البطيء والقلي السطحي والطهو بالبخار، استمتع بأكثر من 35 خيارًا للقوائم المعدّة مسبقًا بلمسة زر.
تجعل واجهة المستخدم السهلة الاستخدام مع التوجيه المفصّل عملية الطهو بدون مجهود.
يوفّر تطبيق HomeID المخصص الذي نقدّمه وصفات ملهمة لتحضير الوجبات من عدد هائل من الوصفات اليومية.***
مزوّد بـ 18 نظامًا لحماية السلامة من أجل الطهو براحة بال.
يسمح لك نظام قفل الأطفال المضمّن بتحضير الوجبات أثناء تواجد أفراد عائلتك بجانبك
سواء أكنت تريد إضافة المزيد من المكونات أم أدركت أن بعض المكونات ناقص من وصفتك، ما عليك سوى الضغط على زر إضافة المكونات أثناء الطهو في أي وقت لإضافتها وتحريكها بسهولة.
اضغط على زر الصلصة السميكة بعد تحرير الضغط، وستؤدي وظيفة الغلي بقوة عالية إلى جعل أطباقك أسمك وأغنى وإلى الحفاظ على مذاقها.
يمكنك طهو أطباقك المفضّلة بلمسة واحدة مع مفضّلاتي، ما عليك سوى تخزين ما يصل إلى 3 برامج طهو مخصصة والضغط على الاختصار للتشغيل.
يتم تحرير الضغط تلقائيًا بعد انتهاء الطهو، لذا لا داعي لتحرير الضغط يدويًا أو انتظار انخفاضه بشكل طبيعي أثناء تبريد جهاز طهو الطعام.
استمتع بمجموعة متنوعة من أوقات الطهو ومستويات الضغط التي تناسب أي طبق تحضّره.
مع مؤقت الإعداد المسبق السهل البرمجة لمدة 24 ساعة ووظيفة الحفاظ على السخونة التلقائي لمدة 12 ساعة، سيتم تسخين وجباتك بشكل مثالي وستكون جاهزة ليتم تناولها دائمًا متى أردت.
إنها إحدى جوائز التصميم الأرقى في العالم، يشير ختم iF إلى التصميم الجيد للمستهلكين ومجتمع التصميم ويتناسب الحجم الصغير مع المطابخ العصرية، كما توفّر المساحة المخصصة لواجهة المستخدم المزيد من الراحة أثناء عملية الطهو.
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
ضمان
الاستدامة
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