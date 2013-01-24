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Azur Advanced

مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC4936/06
1 الجوائز
  • مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع* مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع* مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur Advanced مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    GC4936/06
    1 الجوائز

    مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات

    Azur Advanced مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات

    مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات

    Azur Advanced مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    مكواة من الجيل الجديد لنتائج رائعة وأسرع*

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس* بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، أصبح إخراج البخار الآن يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20% لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.* إكتشف كلّ المميزات

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      ضمان عدم حرق الملابس

      • 3000 واط
      • بخار مستمر يبلغ 55 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 230 غ
      • قاعدة مكواة SteamGlide Advanced
      تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

      تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

      بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

      بخار يبلغ 55 غ ويتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 20% عبر القماش*

      بخار يبلغ 55 غ ويتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 20% عبر القماش*

      إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل الآن بنسبة أكبر تصل إلى 20% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

      تعزيز بخار يصل إلى 230 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 230 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.

      تذكير ذكي بتنظيف الكلس من المكواة

      تذكير ذكي بتنظيف الكلس من المكواة

      تتميّز المكواة بتذكير ذكي بتنظيف الكلس الذي يشير إلى وقت إزالة الترسبات الكلسية. ما عليك سوى الضغط على زر تنظيف الكلس الموجود على خزان المياه لإزالة الكلس من المكواة وللاستمتاع بأداء بخار يدوم لفترة طويلة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      بخار عميق يتغلغل في الأقمشة لنتائج مثالية في وقت أقل

      بفضل التصميم المميّز الذي يسمح بتغلغل البخار إلى أقصى حد، زادت كمية البخار المتغلغل في الأقمشة بنسبة تصل إلى 20%* لنتائج رائعة في وقت أقل

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        تقنية OptimalTEMP
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        55  غ/د
        الطاقة
        3000  واط
        تعزيز البخار
        230  غ
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Advanced
        سعة خزان الماء
        330  مل
        كعب مكواة ثابت جدًا
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2,5  أمتار
        منع التقطير
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف ذاتي

      • الحجم والوزن

        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33,3 x‏ 17,5 x‏ 13,5  سم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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            الجوائز

            • على كل الأقمشة القابلة للكيّ
            • مقارنة بـ GC4910