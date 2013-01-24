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PowerPro Aqua

مكنسة كهربائية مع عصا

FC6400/61
  • تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
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    PowerPro Aqua مكنسة كهربائية مع عصا

    FC6400/61

    تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة

    إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Aqua مكنسة كهربائية مع عصا

    تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة

    إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

    تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة

    إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Aqua مكنسة كهربائية مع عصا

    تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة

    إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات

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      بين متناول يديك دائمًا لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة

      • التكنيس الكهربائي والمسح
      • 14.4 فولت
      • فوهة TriActive Turbo
      • تقنية PowerCyclone
      تقنية PowerCyclone لتكنيس كهربائي عالي الأداء

      تقنية PowerCyclone لتكنيس كهربائي عالي الأداء

      توفّر تقنية PowerCyclone تكنيسًا كهربائيًا عالي الأداء في تمريرة واحدة. يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone وتزداد سرعته أكثر عبر ممرات الهواء المتعرّجة ليفصل بفعالية بين الغبار والهواء.

      نظام مسح جديد مع تبليل كل الأرضيات الصلبة بشكل مثالي

      نظام مسح جديد مع تبليل كل الأرضيات الصلبة بشكل مثالي

      يتحكم نظام المسح الفريد بتحرير المياه لتبليل مثالي لكافة الأرضيات الصلبة طوال عملية التنظيف.

      فوهة TriActive Turbo لأداء فعال على السجاد

      فوهة TriActive Turbo لأداء فعال على السجاد

      توفّر فوهة TriActive Turbo أداءً فعالاً على الأرضيات الصلبة والسجاد. تلتقط الفرشاة المزوّدة بمحرك وتدفق الهواء المحسّن الغبار والوبر في تمريرة واحدة.

      تقنية الفلتر من 3 طبقات لالتقاط الجسيمات الصغيرة جدًا

      تقنية الفلتر من 3 طبقات لالتقاط الجسيمات الصغيرة جدًا

      فلتر من 3 طبقات قابل للغسل لالتقاط أكثر من 90% من المواد المسببة للحساسية مثل اللقاح وزغب الحيوانات والغبار، للاستمتاع بهواء نقي.

      تنظيف لاسلكي: حرية تنظيف في كافة الأماكن

      تنظيف لاسلكي: حرية تنظيف في كافة الأماكن

      بدون سلك، تمتع بحرية التنظيف أينما أردت على كل أنواع الأرضيات.

      بطارية ليثيوم أيون قوية بقوة 14.4 فولت لتشغيل الجهاز طويلاً

      بطارية ليثيوم أيون قوية بقوة 14.4 فولت لتشغيل الجهاز طويلاً

      تنظيف لاسلكي بفضل بطاريات الليثيوم أيون بقوة 14.4 فولت لمدة 30 دقيقة من التشغيل. ليس الكبل بعد الآن عائقًا ويمكنك تنظيف الغرف المختلفة بسهولة من دون أي فوضى.

      بدون كيس: تفريغ حاوية الغبار بخطوة واحدة

      بدون كيس: تفريغ حاوية الغبار بخطوة واحدة

      تتخلص المكنسة الكهربائية PowerPro Aqua بدون كيس الجديدة من الغبار من خلال حاوية الغبار بدون الحاجة إلى لمس الغبار.

      نظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتنظيف الرطب

      نظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتنظيف الرطب

      بفضل المغنطيس على خزان المياه، يمكن تشغيل نظام المسح وإيقاف تشغيله بسهولة وبكبسة زر على الفوهة

      ملائمة لكافة أنواع الأرضيات

      ملائمة لكافة أنواع الأرضيات

      قم بتكنيس كافة الأرضيات الصلبة والسجاد كهربائيًا. انقر فوق خزان المياه لمسح كافة أنواع الأرضيات الصلبة.

      فلتر إسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً

      فلتر إسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً

      فلتر اسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً لتحسين الاستخدام المستمر.

      إمكانية تحكم عالية وخفة في الوزن للاستخدام السهل

      إمكانية تحكم عالية وخفة في الوزن بفضل المكنسة الكهربائية PowerPro Aqua الجديدة للاستخدام السهل.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نوع البطارية
        ليثيوم-أيون
        فولتية البطارية
        14.4  فولت
        وقت التشغيل
        30  دقيقة (دقائق)
        مستوى قوة الصوت
        83  ديسيبل
        مساحة التنظيف لكل خزان
        50  م²

      • مدى الاستفادة

        سعة خزان المياه النظيفة (السعة القصوى)
        0.2  لتر

      • التصميم

        ميزات التصميم
        تشغيل-إيقاف تشغيل
        اللون
        أزرق فاتح

      • تصفية

        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر اسفنجي

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        بطانة من الألياف الدقيقة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive Turbo

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.7  كلغ

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          • يوصى باستبدالها كل 3 إلى 6 أشهر بحسب وتيرة الاستخدام. تتضمّن الحزمة ضمادتَين من الألياف الدقيقة، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com للاطّلاع على مكان شراء هذه الضمادات من الألياف الدقيقة. لا يمكننا ضمان نتائج تنظيف مثالية عند استخدام ضمادات من الألياف الدقيقة من علامات تجارية أخرى.