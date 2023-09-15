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  • تسخين قوي، توفير طاقة مثالي تسخين قوي، توفير طاقة مثالي تسخين قوي، توفير طاقة مثالي
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    السلسلة 5000 جهاز التدفئة العمودي الذكي من السيراميك

    CX5120/11

    1 جائزة

    تسخين قوي، توفير طاقة مثالي

    استمتع بتدفئة فعالة وبتحكم سهل بدرجة الحرارة. يتمتع الجهاز بميزة تدفئة سريعة بثانيتين مع طاقة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط، وتقنية توفير طاقة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة، واتصال بالتطبيق، وميزات أمان متقدمة.

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    السلسلة 5000 جهاز التدفئة العمودي الذكي من السيراميك

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    تسخين قوي، توفير طاقة مثالي

    يوفر طاقة حتى 50% مقابل مدفآت مروحة عادية (1)

    • تسخين سريع خلال ثانيتين
    • طريقة عرض درجة الحرارة
    • يعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة
    • الاتصال بتطبيق Air+‎
    راحة فورية مع تسخين سريع خلال ثانيتين

    راحة فورية مع تسخين سريع خلال ثانيتين

    استمتع بتدفئة قوية وفورية في غضون ثانيتين بفضل قوة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط. مثالية للغرف التي تصل مساحتها إلى 20 مترًا مربعًا.

    شاشة درجة الحرارة لتحكم سهل

    شاشة درجة الحرارة لتحكم سهل

    توفر شاشة درجة الحرارة على الجهاز تحكمًا سريعًا وخاليًا من الجهد، ما يتيح لك مراقبة إعدادات التدفئة وضبطها بسهولة على مستوى الراحة المطلوب. توفر شاشة درجة الحرارة التي تمت ترقيتها دقة محسنة (2). ولراحة إضافية، ما عليك سوى إيقاف تشغيل ضوء الشاشة لجو أكثر هدوءًا.

    توفر Eco AI طاقة حتى 50% ضد مدفأة مروحة عادية (1)

    توفر Eco AI طاقة حتى 50% ضد مدفأة مروحة عادية (1)

    أول نطاق تسخين كهربائي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة أثناء تدفئة الغرفة. تعمل تقنية Eco AI لدينا على ضبط درجة حرارة الغرفة، وتحليل عادات الاستخدام، ومراقبة درجة الحرارة المحيطة من أجل تحسين استهلاك الطاقة. ما عليك سوى تفعيل وضع Auto+‎ في تطبيق Air+‎ لاكتشاف مزيد من الميزات والاستمتاع براحة مخصصة مع توفير طاقة يصل إلى 50% (1).

    تحكم بجهاز التدفئة في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+.

    تحكم بجهاز التدفئة في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+.

    قم بتوصيل جهاز التدفئة بتطبيق Air+ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي، والتحكم في الجهاز عن بُعد، واستخدام الأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. اختر وضع Auto+ في التطبيق للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك مع تقليل الضوضاء واستهلاك الطاقة.

    5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

    5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

    تم تزويد السلسلة 3000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط (2) والحماية من السخونة الزائدة على درجة 85 درجة (3) وقابس الأمان المعتمد من VDE‏ (4) والمواد المقاومة للاشتعال (5) والإيقاف التلقائي الآمن بعد 24 ساعة من عدم النشاط. وتوفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.

    خصص تجربتك مع 4 أوضاع باستخدامات متعددة

    خصص تجربتك مع 4 أوضاع باستخدامات متعددة

    حدد درجة الحرارة التلقائية المستهدفة من 1 إلى 37 درجة مئوية وخصص مستوى الدفء الذي يناسبك من خلال وضعَي الطاقة، 1200 واط و2000 واط (2). في الأيام الأكثر دفئًا، استمتع بنسيم لطيف مع وضع التهوية، ما يضيف طبقة إضافية من الراحة إلى بيئتك. ولتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة، قم بتشغيل وضع Auto+‎ الذي يستخدم تقنية Eco AI لتوفير الطاقة بهدف تدفئة غرفتك بكفاءة.

    تمتّع بنوم مريح من دون الشعور بالبرد

    تمتّع بنوم مريح من دون الشعور بالبرد

    استمتع بالراحة والدفء مع مستويات الضوضاء الأدنى من مكتبة هادئة على 40،5 ديسيبل (أ) (3). إنه مثالي لليلة هادئة وللتركيز في مكتب أو جو هادئ في غرفة المعيشة.

    رفع تغطية حرارية لأقصى حد تأرجح 60 درجة

    رفع تغطية حرارية لأقصى حد تأرجح 60 درجة

    يضمن التأرجح بزاوية 60 درجة توزيع الهواء الدافئ في كل أنحاء الغرفة. ما من مناطق باردة، بل تجربة مريحة ومميزة.

    تصميم أنيق وصغير

    تصميم أنيق وصغير

    تجمع سلسلة 5000 ما بين الدفء القوي والتصميم العصري والأنيق الذي يكمل أي غرفة. مع الأبعاد التي تتضمن الطول 58 سم والعرض 21 سم، يتسع الجهاز في أي زاوية.

    سهلة الحمل مع مقبض مضمّن

    سهلة الحمل مع مقبض مضمّن

    استمتع بالدفء أينما كنت مع المدفأة التي نقدّمها، فقد تم تصميمها لتكون سهلة الحمل، إذ إنها خفيفة الوزن ولا يتجاوز وزنها 2،4 كجم، وهي مزودة بمقبض مدمج في الخلف يمكّنك من نقلها من غرفة إلى أخرى بسهولة. انعم بالدفء أينما اخترت الاسترخاء أو العمل.

    تم اختبار هذا الجهاز بدقة من أجل المتانة والجودة.

    تم اختبار هذا الجهاز بدقة من أجل المتانة والجودة.

    عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. يخضع جهاز التدفئة العمودي من السيراميك لدينا لأكثر من 122 اختبارًا إلزاميًا للتأكد من أنه يوفر لك راحة موثوق بها وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز التدفئة
      التقنية
      تقنية Eco AI
      اللون
      رمادي داكن، أسود
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التوافق مع المنزل الذكي
      نعم (Alexa وGoogle Voice)

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      2000 واط
      إعدادات الطاقة
      2 (1200 واط، 2000 واط)
      تحكم بدرجة الحرارة
      1-37 درجة مئوية
      طريقة عرض درجة الحرارة
      نعم (على الجهاز)
      وضع التهوية
      لا
      نطاق التأرجح
      60 درجة
      مستوى الصوت الأدنى
      40,5 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      55 ديسيبل (A)

    • الأداء

      حجم الغرفة الموصى به
      20 م²

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1,7 م
      أداة الجدولة
      نعم
      مؤقت
      1-12 ساعة
      واجهة
      لمس، واجهة، LED

    • ميزة السلامة

      الحماية من السخونة الزائدة
      نعم
      نصائح حول الحماية
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      مؤخر للحريق
      نعم
      قابس معتمد
      CE، ‏UKCA، ‏IEC

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      580 مم
      وزن المنتج
      2,40 كجم
      عرض المنتج
      196 مم
      طول المنتج
      212 مم
      طول الحزمة
      232 مم
      عرض الحزمة
      213 مم
      ارتفاع الحزمة
      620 مم
      وزن الحزمة
      3,30 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      سنتان

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • (1) يمكن لهذا الجهاز المزود بنمط Auto Plus والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي توفير ما يصل إلى 50% من الكيلوواط بالساعة مقارنةً بنفس الجهاز الذي يعمل بالتحكم اليدوي، وما يصل إلى 25% من الكيلوواط بالساعة مع التحكم في درجة الحرارة وحده. يختلف مستوى توفير الطاقة بناء على الطقس والموقع الجغرافي وتخطيط الغرفة وأنماط الاستخدام.
    • (2) تم تحديث الجهاز ليعرض درجة الحرارة في الغرفة بشكل أكثر دقة، لكن قد تختلف درجة الحرارة المعروضة على الجهاز بشكل طفيف عن درجة الحرارة في الغرفة، حيث إنها تعكس درجة الحرارة حول جهاز التدفئة.
    • (3) مستوى الصوت عند السرعة 1، بناءً على IEC 60704-2-2
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