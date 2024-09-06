CX2120/01
الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك
استمتع بسرعات تسخين ملحوظة وأداء هادئ كالهمس في تصميم مدمج. يتميز بتسخين سريع خلال ثانيتين مع قوة قابلة للتعديل تصل إلى 1500 واط، وميزات سلامة متقدمة، وسهولة في الحمل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بتدفئة قوية وفورية في غضون ثانيتين بفضل قوة قابلة للتعديل تصل إلى 1500 واط. مثالية للغرف التي تصل مساحتها إلى 15 مترًا مربعًا.
استمتع بتدفئة مريحة مع مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 24 ديسيبل (A) - أهدأ من الهمس - بفضل محرك التيار المستمر منخفض الضوضاء (2). مثالية لليلة نوم مريحة، أو بيئة مكتبية مركزة، أو أجواء هادئة في غرفة المعيشة.
تم تزويد السلسلة 2000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط و(2) الحماية من السخونة الزائدة بزاوية 65 درجة، (3) قابس الأمان المعتمد من VDE و(4) المواد المقاومة للاشتعال و(5) الإيقاف التلقائي الآمن بعد 16 ساعة من عدم النشاط. توفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.
اختر من بين وضعي الطاقة: تسخين لطيف عند 600 واط أو تسخين قوي عند 1500 واط. لتحقيق توفير في الطاقة يصل إلى 25%(1)، قم بتعيين درجة الحرارة المستهدفة من 3 مستويات - منخفضة، متوسطة، أو مرتفعة - تحافظ تلقائيًا على درجة الحرارة المحيطة ضمن نطاقات درجات حرارة مختلفة.
سلسلة 2000 تجمع بين التدفئة القوية والتصميم الأنيق والعصري لتناسب أي غرفة. ولها أبعاد مدمجة تبلغ 24.9 سم ارتفاعًا و17.7 سم عرضًا، لتناسب أي ركن توضع فيه بسلاسة.
أينما كنت بحاجة إلى الدفء، فإن المدفأة التي نقدمها موجودة. وقد صُممت لتكون سهلة الحمل، فهي خفيفة الوزن، إذ لا يتجاوز وزنها 1.51 كجم، ومزودة بمقبض مدمج في الخلف يمكّنك من نقلها من غرفة إلى أخرى بسهولة. فانعم بالدفء أينما اخترت الاسترخاء أو العمل.
عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. تخضع المدفآت العادية المزودة بمروحة لـ 122 اختبارًا للتأكد من أنها توفر لك راحة موثوقة وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
بلد المنشأ
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