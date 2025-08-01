مصطلحات البحث

    Lady Shaver Series 6000 آلة حلاقة لاسلكية للاستخدام الرطب والجاف

    BRL128/10

    حلاقة لطيفة ونظيفة. حتى على المناطق الحساسة.

    اكتشفي حلاقة لطيفة وسريعة ومريحة. تحلق الشعر حتى 0,2 مم. لأنك دائمة الإنشغال ولا تتسع حياتك لروتينات الحلاقة المعقدة، استمتعي بحلاقة سهلة تناسب جدولك اليومي وتمنح بشرتك راحة فائقة. منتج تم اختباره من قبل أطباء الجلد.

    إكتشف كلّ المميزات

    Lady Shaver Series 6000 آلة حلاقة لاسلكية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة لطيفة ونظيفة. حتى على المناطق الحساسة.

    احلقي بلطف، واعتني بنفسك فعلاً، فالعناية بالنفس ليست أنانية.

    • للاستخدام الرطب والجاف
    • للساقَين والجسم
    • + 1 ملحق إضافي
    • وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة
    تزيل الشعر القصير بطول 0,2 مم للحصول على حلاقة لطيفة ونظيفة.

    تزيل الشعر القصير بطول 0,2 مم للحصول على حلاقة لطيفة ونظيفة.

    نظام الشفرات الثلاثة لحلاقة ناعمة ولطيفة، يمنع الجروح والخدوش. يتكون من رؤوس تشذيب مزدوجة الجوانب لتشذيب كل الشعر مسبقًا. رقائق حلاقة بفتحات ماسية الشكل مصممة لحلاقة الشعر المقصوص مسبقًا بتمريرة واحدة.

    حرق أقل، احمرار أقل، راحة أكبر للبشرة.**

    حرق أقل، احمرار أقل، راحة أكبر للبشرة.**

    ودّعي الحروق والاحمرار بسبب الحلاقة - حصلت 80% من النساء على بشرة ناعمة وخالية من التهيج بعد الاستخدام.** تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.

    حلاقة رطبة للاستحمام. جافة أثناء التنقل.

    حلاقة رطبة للاستحمام. جافة أثناء التنقل.

    تتناسب بسلاسة مع روتينك اليومي، سواء أكنتِ في الحمام أم أثناء التنقل. الخيار لكِ سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة.

    سريعة وسهلة. لاسلكية. مدة تشغيل تصل إلى 80 دقيقة.

    سريعة وسهلة. لاسلكية. مدة تشغيل تصل إلى 80 دقيقة.

    مصممة لتناسب نمو الشعر. أحلقي في كلا الاتجاهين: لأعلى ولأسفل، وها قد أنهيتِ جلسة الحلاقة. لا أسلاك تُعيق حركتكِ وهي تصل إلى كل مكان بسهولة، من الإبطين إلى الساقين وحتى أصابع القدمين. استخدميها لمدة تصل إلى 80 دقيقة بشحنة واحدة. من دون توقف.

    تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.

    تم اختبارها من قبل أطباء الجلد على البشرة الحساسة.

    حيث تلتقي التكنولوجيا بالعناية - لبشرة ناعمة كالحرير. آلة مصممة للطف وللعناية بشكل خاص - لأنكِ تستحقين تجربة استثنائية.

    أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%.

    أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%.

    أجزاء بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكيّة أعيد تدويرها بنسبة >55%، وعلبة من الورق لا تحتوي على محول. منتج تشتريه مرة واحدة ويدوم لسنوات.***رقاقة حلاقة واحدة لعام كامل من الحلاقة السهلة للغاية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مشط تشذيب
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      LiFePO4
      وقت الشحن
      8,0  ساعة (ساعات)
      فترة تشغيل البطارية
      لغاية 80 دقيقة

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      5 فولت/7,5 واط
      كبل USB-A
      نعم
      محوّل الطاقة
      لا

    • الميزات

      إعداد للسرعة
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      استخدام لاسلكي
      نعم
      رطب وجاف
      نعم
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)

    • الأداء

      نظام الشفرات الثلاثة
      نعم
      الأطراف المستديرة لأدوات تشذيب
      نعم
      تم اختبارها على البشرة
      نعم

    • تصميم

      مقبض مانع للانزلاق
      نعم

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • مع موافقة 76,2%، اختبار المنتج المنزلي (HPT) هولندا، العدد = 42، 2025.
    • * مقابل آلة الحلاقة النسائية التي يملكنها حاليًا، اختبار الاستخدام المنزلي (HUT) ألمانيا العدد = 49، 2021.
    • ** مع ضمان لمدة سنتين.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

