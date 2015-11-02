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  • تقليل نمو الشعر بسهولة على المدى الطويل تقليل نمو الشعر بسهولة على المدى الطويل تقليل نمو الشعر بسهولة على المدى الطويل

    Lumea Essential جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI863/60

    تقليل نمو الشعر بسهولة على المدى الطويل

    تصنع آلة Lumea Essential من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Essential جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    مراجعة كل IPL

    تقليل نمو الشعر بسهولة على المدى الطويل

    • للاستخدام على الجسم والوجه
    • 10 دقائق للجزء السفلي من الساقَين
    • <gt/> 200000 ومضة ضوئية مع حقيبة**
    • مع مستشعر SmartSkin
    مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

    مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

    تستخدم Lumea من Philips تقنية مبتكرة تستند إلى الضوء، تُعرف باسم IPL (الضوء النبضي المكثّف)، وهي مستمدّة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. قامت Philips بتكييف هذه التقنية لاستخدمها في راحة منزلك بطريقة آمنة وفعالة. تعاونت Philips عن كثب مع كبار متخصصي الأمراض الجلدية لتطوير هذه التقنية. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، أجرَت شركة Philips أبحاث استهلاك مكثّفة حول تقنية IPL بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.

    فعال بلا عناء

    فعال بلا عناء

    لقد أظهرَت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في مدة قصيرة تصل إلى أربع جلسات علاج كل أسبوعَين، فكانت النتيجة بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار جلسات العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل ما بين جلسة علاج وأخرى بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر من جديد الخاصة بك. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة

    مناسب لمختلف أنواع الشعر والبشرة

    مناسب لمختلف أنواع الشعر والبشرة

    تعمل Lumea من Philips بفعالية عند استخدامها على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى الضوء، لم تثبت فعالية Lumea من Philips على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

    أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

    أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

    استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقَين ومنطقة تحت الإبطَين البكيني والبطن والذراعَين.

    مستشعر لون البشرة

    مستشعر لون البشرة

    يطلعك جهاز استشعار لون البشرة المضمن على لون البشرة التي تتم إزالة الشعر منها في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة لمزيد من الأمان. إذا تم الكشف عن لون بشرة داكن جدًا لهذا المنتج، فسيتوقّف إصدار النبضات تلقائيًا.

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    وضع التمرير والوميض لاستخدام أكثر راحة

    يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

    لاستخدام سهل ومريح

    تكتشف آلة Lumea Essential من Philips لون بشرتك وتنصحك بالإعداد المناسب لطاقة الضوء

    أسرع بنسبة 50% لإزالة الشعر بوقت أقل*

    نافذة أوسع مع تصميم محسّن لعلاج أسرع ورؤية أفضل*

    علاج لطيف

    لطيف على بشرتك.

    حقيبة تخزين صغيرة مضمنة

    تتضمّن آلة Lumea Essential من Philips هذه حقيبة لتخزين سهل.

    المواصفات التقنية

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الأرجل
      • البطن
      • البيكيني
      • الإبطان
      مناطق الوجه
      • الذقن
      • سوالف
      • الشفة العليا

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      للكشف عن لون بشرتك

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام سهل الحركة
      وضع الضغط والوميض
      للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات
      استخدام سلكي / لاسلكي
      سلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      توفير <gt/> 200000 ومضة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة
      محول
      • 12 فولت / 550 ميللي أمبير
      • 400 فولت / 60 واط

    • وقت الاستخدام

      الجزء السفلي من الساق
      5 دقائق
      منطقة الإبطَين
      دقيقة واحدة
      خط البيكيني
      دقيقة واحدة
      مناطق الوجه
      دقيقة واحدة

    Badge-D2C

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    • مقارنة بـ SC1981 وSC1982 وSC1983 وSC1984
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