فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل الملحقات الإضافية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل الملحقات الإضافية. إكتشف كلّ المميزات
فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل الملحقات الإضافية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، لنعومة مطلقة في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط. استمتعي بفوائد أخرى تتخطى إزالة الشعر فحسب بفضل الملحقات الإضافية. إكتشف كلّ المميزات
تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، بفضل الملاقط المحسَّنة وما يزيد عن 70000 حركة التقاط في الدقيقة. يسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من البشرة والحصول على نعومة مثالية تدوم لغاية 4 أسابيع. تمكّني من إزالة الشعر في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط!
يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.
يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.
يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.
يضمن الضوء الفريد إزالة الشعيرات بالكامل للحصول على أفضل نتائج على كل أنحاء جسمك.
للحصول على نعومة أكبر في مناطق الجسم التي تستدعي ذلك، تم تزويد الجهاز برأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بسهولة في الوجه والإبط ومنطقة البيكيني.
تمكّني من إزالة الشعر بسهولة واستمتعي بأعلى مستوى من الراحة بفضل الرأس الذي يلامس البشرة بشكل مثالي. فهو مصمم للتخفيف من شدّ البشرة وشعور الانزعاج عن طريق تمديد البشرة التي تستهدفينها بلطف بالنيابة عنك.
حقيبة جذابة لتخزين كل شيء في مكان واحد.
الملحقات
Performance
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الميزات
الطاقة