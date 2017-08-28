عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك وقدميك.