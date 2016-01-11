نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

تتميّز كل أجهزة إزالة الشعر من Philips بنظام فريد حيث تقوم الملاقط برفع الشعيرات المسطحة وتجميعها، ومن ثم توجيهها إلى نقطة السحب حيث يتم التقاطها بإحكام وإزالتها. وبفضل أقراص السيراميك المستديرة والفريدة، تتمكن الأجهزة من إزالة الشعر بطريقة أقرب إلى البشرة لتمنحك نتائج مثالية وشعورًا بالنعومة.