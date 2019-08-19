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  • تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    DryCare مجفف شعر احترافي

    BHD272/03

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط.

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    DryCare مجفف شعر احترافي

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    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    • محرك تيار متردد قوي
    • قوة تجفيف تبلغ 2100 واط
    • سرعة هواء مرتفعة تصل إلى 130 كم/الساعة*
    • عناية أيونية لشعر لامع
    محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

    محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك تيار متردد عالي الأداء، تم تطويره للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 130 كم/الساعة* لنتائج سريعة وفعالة.

    قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

    قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2100 واط

    يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجربة تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

    ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

    ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

    مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

    مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

    تقوم فتحة المركّز بحجم 9 مم بتركيز تدفق الهواء، لتسريحة دقيقة في مناطق محددة. إنه الملحق المثالي لتسريح شعرك أثناء تجفيفه.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      9 ملم

    • المواصفات الفنية

      الطاقة
      2100  واط
      الفولتية
      220  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      القدرة الكهربائية بالواط
      2100  واط
      التردد
      50-60  هرتز
      المحرّك
      تيار متردد
      سرعة التجفيف
      لغاية 130 كم/الساعة*

    • الميزات

      النفحة الباردة
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      6

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      نعم
      إعداد ThermoProtect
      نعم

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