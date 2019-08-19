BHD272/03
تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية
يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك تيار متردد عالي الأداء، تم تطويره للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 130 كم/الساعة* لنتائج سريعة وفعالة.
يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجربة تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.
يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.
تقوم فتحة المركّز بحجم 9 مم بتركيز تدفق الهواء، لتسريحة دقيقة في مناطق محددة. إنه الملحق المثالي لتسريح شعرك أثناء تجفيفه.
الملحقات
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
تقنيات العناية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.