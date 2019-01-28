تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة

يقدّم مجفف الشعر Essential من Philips توازنًا رائعًا ما بين قوة التجفيف والتسريح. يتميّز مجفف الشعر بحجمه الصغير وإمكانية استخدامه بسهولة في المنزل أو اصطحابه معك أثناء التنقل. احصلي على النتائج الرائعة واللطيفة التي تريدينها، أينما كنت.