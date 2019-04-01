BHC010/13
عناية بشعرك غاية في السهولة
يتميز مجفف الشعر الجديد Essential Care من Philips بشكله الظريف وحجمه الصغير وقوته. وتتيح لك قوة 1200 واط تجفيف شعرك بلطف وسرعة. كذلك، صُممت إعدادات العناية المرنة لتلبية مختلف احتياجات التجفيف ولتوفير عناية إضافية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزوّد مجفف الشعر هذا قوة 1200 واط بأعلى مستوى من دفق الهواء، وبقوة تجفيف لطيفة لشعر جذاب كل يوم.
يؤمّن إعداد ThermoProtect الحرارة المثالية لتجفيف الشعر مع تقديم حماية إضافية. فهو يجمع ما بين تدفّق الهواء والحرارة المثاليين، ما يسمح لك بتجفيف شعرك بسرعة بدون إحمائه بشكل مفرط، ويحافظ بالتالي على مستوى الرطوبة الطبيعي لشعرك، ليقدّم لك شعرًا لامعًا وصحيًا.
يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!
يقدّم لك مجفف الشعر الصغير الحجم هذا 3 إعدادات حرارة وسرعة محددة مسبقًا من أجل تجفيف شعرك على حرارة باردة أو تجفيفه بشكل خفيف ومراعٍ، أو تجفيفه سريعًا.
يتميز مجفف الشعر هذا بمقبض قابل للطي. والنتيجة مجفف صغير الحجم ومدمج يمكن وضعه بسهولة في أصغر الأماكن، وبذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان تقريبًا.
بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مجفف الشعر هذا بتصميم عصري وذكي يجمع ما بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام.
يقدّم إعداد تدفق الهواء السريع (II) تدفّق هواء أقوى بحرارة أعلى. وعلى الرغم من حجمه الصغير، تسمح لك قوته التي تبلغ 1200 واط بتجفيف شعرك بطريقة فعّالة ولطيفة.
مكثف يركز تدفق الهواء للحصول على مظهر مصقول لامع
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المواصفات الفنية
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