عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر

تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر وذلك من دون المساومة على راحة البشرة.، حتى على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. استخدم آلة حلاقة اللطيفة على البشرة مع تقنية اتباع المنحنيات 2D مع أو قم بالتشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 2 أو 3 أو 5 مم.