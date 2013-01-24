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Bodygroom series 3000

آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

BG2024/15
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1 الجوائز
  • تشذيب دقيق، حلاقة مريحة تشذيب دقيق، حلاقة مريحة تشذيب دقيق، حلاقة مريحة
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    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    BG2024/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 ملم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 ملم. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل shaving

      تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

      في أي منطقة تحت العنق

      • نظام الراحة للبشرة
      • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
      • استخدام لاسلكي 50 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
      تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكب ثقة

      تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكب ثقة

      تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      يتميّز نظام راحة البشرة برقاقات غير مسببة للحساسية ورؤوس مستديرة لحماية بشرتك أثناء الحلاقة.

      تتضمن مشطًا بدقة 3 مم لعملية تشذيب دقيقة

      تتضمن مشطًا بدقة 3 مم لعملية تشذيب دقيقة

      مشط واحد مضمن لتشذيب طبيعي بدقة 3 ملم. ثبّت المشط على نظام الحلاقة، لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 ملم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون المشط للحصول على نتيجة أكثر دقة. يُنصح باستخدام المشط قبل تشذيب الشعر الأكثر سماكة.

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      بطارية NiMH عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة حتى أثناء الاستحمام. يمكن استخدام أداة العناية بالجسم أثناء الاستحمام، إذ هي مقاومة للماء بنسبة 100%، وغسلها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر الحلاقة
        رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
        راحة البشرة
        • نظام الراحة للبشرة
        • راحة في المناطق الحساسة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        إعداد طول واحد مثبّت

      • الملحقات

        الحامل
        قاعدة للشحن

      • سهولة الاستعمال

        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        رطب وجاف
        • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        • قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        50 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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