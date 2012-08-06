BG2024/15
تشذيب دقيق، حلاقة مريحة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 ملم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.
يتميّز نظام راحة البشرة برقاقات غير مسببة للحساسية ورؤوس مستديرة لحماية بشرتك أثناء الحلاقة.
مشط واحد مضمن لتشذيب طبيعي بدقة 3 ملم. ثبّت المشط على نظام الحلاقة، لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 ملم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون المشط للحصول على نتيجة أكثر دقة. يُنصح باستخدام المشط قبل تشذيب الشعر الأكثر سماكة.
بطارية NiMH عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.
استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة حتى أثناء الاستحمام. يمكن استخدام أداة العناية بالجسم أثناء الاستحمام، إذ هي مقاومة للماء بنسبة 100%، وغسلها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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