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  • تشذيب دقيق، حلاقة مريحة تشذيب دقيق، حلاقة مريحة تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    BG2024/15

    تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 ملم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Bodygroom series 3000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

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    مراجعة كل الحلاقة

    تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    في أي منطقة تحت العنق

    • نظام الراحة للبشرة
    • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
    • استخدام لاسلكي 50 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
    تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكب ثقة

    تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكب ثقة

    تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.

    رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

    رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

    يتميّز نظام راحة البشرة برقاقات غير مسببة للحساسية ورؤوس مستديرة لحماية بشرتك أثناء الحلاقة.

    تتضمن مشطًا بدقة 3 مم لعملية تشذيب دقيقة

    تتضمن مشطًا بدقة 3 مم لعملية تشذيب دقيقة

    مشط واحد مضمن لتشذيب طبيعي بدقة 3 ملم. ثبّت المشط على نظام الحلاقة، لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 ملم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون المشط للحصول على نتيجة أكثر دقة. يُنصح باستخدام المشط قبل تشذيب الشعر الأكثر سماكة.

    50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

    بطارية NiMH عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.

    سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة حتى أثناء الاستحمام. يمكن استخدام أداة العناية بالجسم أثناء الاستحمام، إذ هي مقاومة للماء بنسبة 100%، وغسلها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      إعداد طول واحد مثبّت

    • الملحقات

      الحامل
      قاعدة للشحن

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Ni-MH
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      وقت التشغيل
      50 دقيقة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر الحلاقة
      رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
      راحة البشرة
      • نظام الراحة للبشرة
      • راحة في المناطق الحساسة

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      رطب وجاف
      • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      • قابلة للغسل بالكامل
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام بدون أسلاك

    Badge-D2C

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