50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

بطارية NiMH عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.