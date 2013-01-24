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تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

40HFL3011T/12
  • أبهر ضيوفك أبهر ضيوفك أبهر ضيوفك
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    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

    40HFL3011T/12

    أبهر ضيوفك

    أوصل الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك مع جودة صور Full HDوإمكانية عرض صفحات الفندق التفاعلية مع العلامة التجارية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

    أبهر ضيوفك

    أوصل الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك مع جودة صور Full HDوإمكانية عرض صفحات الفندق التفاعلية مع العلامة التجارية. إكتشف كلّ المميزات

    أبهر ضيوفك

    أوصل الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك مع جودة صور Full HDوإمكانية عرض صفحات الفندق التفاعلية مع العلامة التجارية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

    أبهر ضيوفك

    أوصل الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك مع جودة صور Full HDوإمكانية عرض صفحات الفندق التفاعلية مع العلامة التجارية. إكتشف كلّ المميزات

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      أبهر ضيوفك

      بفضل تلفزيون أذكى مستخدم في مجال الضيافة

      • EasySuite بحجم 40 بوصة
      • تقنية Full HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

      CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

      تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.

      CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

      CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

      تسمح لك ميزة CMND & Create بعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده. وتسمح لك وحدة إدارة المحتويات الخاصة بـ CMND بإنشاء صفحات ويب تفاعلية خاصة بالفندق وتتضمن علامة تجارية وتوزيعها. خصص محتويات التلفزيون لتزويد ضيوفك بأحدث المعلومات وآخر التطورات في الفندق لديك، كل ذلك بالوقت الحقيقي.

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

      رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

      رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

      تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق ‎.png

      أوضاع الفندق ومراكز الرعاية الصحية والسجن الكاملة

      كل الميزات المطلوبة للاستخدام المهني، في البيئات التي تتطلب ميزات أكثر من تلك المطلوبة في غرفة المعيشة. بدءًا من ميزة قفل مستوى الصوت والقائمة ووصولاً إلى اختبار المواد بشكل أكثر صرامة، والتوفير في استهلاك الطاقة وعناصر التحكم بمكافحة السرقة وميزات مخصصة لبيئات الراعية الصحية والسجن، للسماح بالاستخدام في الأسواق المتخصصة.

      التوافق مع إجراء اتصال بالممرضة/الممرض محسّن من أجل قطاع الرعاية الصحية

      يجعل التوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض من أجهزة تلفزيون Philips الخاصة بالرعاية الصحية أداة متكاملة توفر ليس فقط خيارات ترفيه للمستخدم/المريض بل أيضًا وصولاً ملائمًا إلى المساعدة في الحالات الصحية الطارئة.

      عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

      بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده، وفي الوقت الذي تريده

      اعرض المحتوى الذي تريده، في الوقت الذي تريده بفضل أداة الجدولة المضمنة. يمكنك برمجة ما يصل إلى 7 جداول مختلفة لعرض أي نوع تريده من المحتويات. كرر العملية كل يوم، أو عيّن الجدولة لأيام محددة مثل عطل نهاية الأسبوع، فالخيار بين يديك.

      SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

      تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك بواسطة SmartUI. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات التي تجري في الفندق.

      Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

      يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

      تأمين قائمة التثبيت

      لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.

      توصيلة سماعة رأس إضافية للاستماع الشخصي

      يتضمن نظام مكبرات الصوت توصيلة سماعة رأس إضافية. قم بتوصيل سماعة الرأس الخاصة بك للحصول على تجربة استماع شخصية مميزة كلما أردت ذلك.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        102  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        40  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        السطوع
        280  cd/m²
        زاوية العرض
        176º (أفقي) / 176º (عمودي)
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        16 (2x8)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        إدخال الصوت DVI
        مقبس صغير
        إدخال AV
        CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
        Component
        YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
        تحكم خارجي
        RJ-48
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        USB2
        USB 3.0
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        DVI (كل المنافذ)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        • تنسيق الصورة
        • تحكم مستقل بمستوى الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        SmartInfo
        • مستعرض HTML5
        • القوالب التفاعلية
        • عرض شرائح الصور
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر RF
        • CMND&Create
        العلامة المتوفرة لديك
        • SmartInfo
        • شعار الترحيب
        توليد الدخل
        MyChoice
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF
        موقت
        • أداة الجدولة (7x)
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        • ساعة خارجية اختيارية
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • قوائم مع نسق
        • محرر القنوات بدون اتصال
        DRM التفاعلي
        VSecure
        التحكم
        • منع التحديث التلقائي للقنوات
        • بروتوكول Serial Xpress
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        التحكم بالطاقة
        بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • نمط الصورة
        • تنسيق الصورة
        • نمط الصوت
        • مستوى الصوت
        • لغة القائمة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        • الحماية من سرقة البطارية
        • قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • الحاويات: AVI وMKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • جهاز التحكم عن بُعد 22AV1503A/12
        اختياري
        • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
        • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
        • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        46  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        68  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • وضع Eco
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        918  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        532  ملليمترًا
        تعيين العمق
        64/77  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        918  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        597  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        222  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.6  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        9.5  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M4
        • 200 x ‏200 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).