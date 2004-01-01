22AV2226A/00
جهاز تحكّم عن بُعد صحي ومتميّز
جهاز تحكّم عن بُعد مع ميزة الضغط للتكلّم لاستخدام Google Assistant على تلفزيون احترافي من Philips مشغّل بواسطة Android. توفّر الأزرار المخصصة إمكانية وصول أسرع إلى المزيد من المحتويات. أما السطح البلاستيكي المضاد للميكروبات والخالي من التجاويف فيسهّل عملية التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيج من مادة مضادة للميكروبات وتصميم خالٍ من التجاويف، ليصبح جهاز التحكّم عن بُعد الصحي هذا سهل التنظيف وخاليًا من الجراثيم.
حرر موظفيك من عبء المهام الإضافية، كي لا يضطروا إلى التدخل في الغرفة لتغيير البطاريات. بطاريتان قلويتنا AA لضمان فترة استهلاك طويلة جدًا، وتصل إلى 5 سنوات.
يقدّم لك الزر المخصص لتطبيق Netflix إمكانية وصول فورية، لاستخدام فعال. تنطبق الشروط والأحكام لتنشيط Netflix.
يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.
يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.
تحكّم بالتلفزيون بصوتك بلمسة زر. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل أغانيك المفضّلة، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها مثل تحديثات الطقس والأمور التي يمكن القيام بها، وحتى الترجمات المحكية على الفور. ما عليك سوى استخدام الزر المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد وتكلّم عبر الميكروفون المضمّن.
حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
البطارية
الأبعاد
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