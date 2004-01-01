مصطلحات البحث

AR
EN

تلفزيون احترافي

22AV2204A/00
  • جهاز تحكّم عن بُعد صحي جهاز تحكّم عن بُعد صحي جهاز تحكّم عن بُعد صحي
    -{discount-value}

    تلفزيون احترافي

    22AV2204A/00

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Unmapped

      جهاز تحكّم عن بُعد صحي

      تشغيل بدون مجهود.

      • جهاز تحكم عن بُعد

      صحي ومضاد للبكتيريا وخالٍ من التجاويف

      مزيج من مادة مضادة للميكروبات وتصميم خالٍ من التجاويف، ليصبح جهاز التحكّم عن بُعد الصحي هذا سهل التنظيف وخاليًا من الجراثيم.

      بطارية تدوم لفترة طويلة جدًا

      حرر موظفيك من عبء المهام الإضافية، كي لا يضطروا إلى التدخل في الغرفة لتغيير البطاريات. بطاريتان قلويتنا AA لضمان فترة استهلاك طويلة جدًا، وتصل إلى 5 سنوات.

      تنسيق واضح لتشغيل سهل

      استفد من إمكانية التحكم مع تشغيل سهل في متناول يديك. يضفي التنسيق الطبيعي طابعًا بسيطًا على جهاز التحكم عن بُعد هذا مع إمكانية الوصول إلى كل ميزات التلفزيون التي تم وضعها في مكانها بشكل مرتب.

      ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

      حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      المواصفات التقنية

      • البطارية

        نوع
        بطاريتا AA (غير مضمّنتَين)

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        215 x‏ 46 x‏ 23 مم
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع) بالبوصات
        8,46 x‏ 1,81 x‏ 0,91  بوصة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.