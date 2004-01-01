جهاز تحكّم عن بُعد صحي
جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد صحي
جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.
جهاز تحكّم عن بُعد صحي
جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد صحي
جهاز تحكّم عن بُعد صحي مع مادة مضادة للميكروبات. سطح خالٍ من التجاويف لتسهيل عملية التنظيف.
مزيج من مادة مضادة للميكروبات وتصميم خالٍ من التجاويف، ليصبح جهاز التحكّم عن بُعد الصحي هذا سهل التنظيف وخاليًا من الجراثيم.
حرر موظفيك من عبء المهام الإضافية، كي لا يضطروا إلى التدخل في الغرفة لتغيير البطاريات. بطاريتان قلويتنا AA لضمان فترة استهلاك طويلة جدًا، وتصل إلى 5 سنوات.
استفد من إمكانية التحكم مع تشغيل سهل في متناول يديك. يضفي التنسيق الطبيعي طابعًا بسيطًا على جهاز التحكم عن بُعد هذا مع إمكانية الوصول إلى كل ميزات التلفزيون التي تم وضعها في مكانها بشكل مرتب.
حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
البطارية
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.