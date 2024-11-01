لماذا يكون وقت تشغيل وحدة الأهل قصيرًا؟

قد يختلف وقت تشغيل وحدة الأهل بجهاز مراقبة الطفل بسبب الإعدادات وطريقة الاستخدام المختارة. إليك طرق لزيادة وقت تشغيل وحدة الأهل إلى أقصى حد.

استخدام وضع توفير الطاقة عندما تكون شاشة عرض الفيديو قيد التشغيل بشكل مستمر، تستهلك وحدة الأهل قدرًا كبيرًا من الطاقة. لزيادة وقت التشغيل، نشّط وضع توفير الطاقة في وحدة الأهل.



عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل شاشة وصوت وحدة الأهل عند عدم اكتشاف أي صوت لمدة 20 ثانية. يضيء ضوء توفير الطاقة باللون الأخضر للإشارة إلى تنشيط وضع توفير الطاقة. خلال وضع توفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة ونقل الصوت بالكامل لتوفير وقت تشغيل البطارية. عندما يتم التقاط الصوت بواسطة وحدة الطفل، يتم تشغيل شاشة وصوت وحدة الأهل على الفور. يتم نقل الأصوات إلى وحدة الأهل، وتضيء أضواء مستوى الصوت باللون الأخضر. طالما لم يتم اكتشاف أي صوت، فإن أضواء مستوى الصوت تكون مطفأة.



ملاحظة: يتم تحديد الحد الأدنى لمستوى الصوت لتنشيط الصوت والشاشة من خلال إعداد الحساسية.**



**لتنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الوضع الموجود على جانب وحدة الأهل.

اضبط سطوع الشاشة إذا تم ضبط السطوع على مستوى مرتفع، تستهلك وحدة الأهل المزيد من الطاقة.

لضبط سطوع الشاشة، اضغط على الجزء الأيسر أو الأيمن من زر التحكم.

اضبط مستوى صوت وحدة الأهل إذا تم ضبط مستوى الصوت على مستوى مرتفع، تستهلك وحدة الأهل المزيد من الطاقة.



لضبط مستوى صوت وحدة الأهل، اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم لضبط مستوى الصوت.



ملاحظة: عندما يكون شريط الصوت في أدنى مستوياته، سيتم كتم الصوت. تعرض وحدة الأهل رمز كتم الصوت في شريط الحالة، وستتلقى فقط التنبيهات ومقاطع الفيديو من وحدة الأهل.

اضبط مستوى الحساسية إذا تم ضبط الحساسية على مستوى مرتفع، تستهلك وحدة الأهل المزيد من الطاقة.

يحدد مستوى حساسية وحدة الطفل ما تسمعه من خلال وحدة الأهل. عندما يتم ضبط المستوى على مستوى مرتفع، ستسمع العديد من الأصوات، بما في ذلك الأصوات الخلفية الهادئة. عندما يتم ضبط مستوى الحساسية على مستوى منخفض، فلن تسمع سوى الأصوات الأعلى.



لضبط الحساسية، اضغط على الجزء الأيمن من زر التحكم للوصول إلى مستويات الحساسية. ثم اضغط على الجزء العلوي أو السفلي من زر التحكم لتحديد مستوى الحساسية المطلوب.

ملاحظات حول البطارية القابلة للشحن استخدم المحول الأصلي لشحن البطارية وللحفاظ عليها.

تفرغ البطارية تدريجيًا وببطء شديد حتى عندما تكون وحدة الأهل متوقفة عن التشغيل.

لتوفير طاقة البطارية، قم بإيقاف تشغيل وحدة الأهل عند عدم استخدامها.

ننصحك بإبقاء وحدة الأهل متصلة بالتيار الكهربائي طوال الليل. إذا انخفضت طاقة البطارية في أثناء الليل، فستصدر وحدة الأهل صوت تنبيه، ما قد يوقظك.

كما هو الحال مع أي جهاز إلكتروني قابل لإعادة الشحن، تنخفض سعة البطارية بعد فترة طويلة من الاستخدام.