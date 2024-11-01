كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
نشرت في 16 مايو 2023
للعثور على طراز جهاز الكي بالبخار من Philips واتباع روتين إزالة الترسبات الكلسية الصحيح أدناه (ليس لأجهزة الكي المولدة للبخار)، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم أو الاطلاع على رقم الطراز (على سبيل المثال، DST8050/26 GC4909/60) الموجود أسفل قاعدة جهاز الكي كما توضح الصورة التالية.
لمَ نحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية؟
بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم الترسبات الكلسية في الجهاز. كلما كان الماء في منطقتك أكثر عسرًا، تكونت الشوائب الكلسية وتصلبت بشكل أسرع. يمكن أن تؤدي إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips كل شهر إلى شهرين إلى منع البقع البنية والمياه البنية والتسرب. يحافظ التنظيف المنتظم على إخراج البخار في أعلى مستوياته ويطيل عُمر الجهاز.
وظيفة Self Clean
تنطبق المعلومات أدناه على جميع أجهزة الكي بالبخار من Philips.
- املئي خزان المياه ثم شغلي الجهاز. (إذا كان جهاز الكي يحتوي على إعدادات قابلة للتعديل، فاختاري MAX TEMP وNO STEAM).
- عندما ينطفئ المصباح، افصلي جهاز الكي عن مصدر الطاقة واحمليه فوق المغسلة بحيث تكون القاعدة في وضع أفقي.
- قومي بتنشيط Calc Clean باستخدام الزر أو المحدد. (يختلف حسب الطراز. اضغطي مع الاستمرار، إذا لزم الأمر).
- هزي جهاز الكي بلطف ذهابًا وإيابًا حتى يتم إفراغه. سوف يخرج الماء والبخار والترسبات الكلسية من فتحات البخار.
- سخني جهاز الكي ومرريه فوق قطعة قماش لتنظيف القاعدة. كرري العملية إذا لزم الأمر.
- كرري هذه العملية بأكملها مرة واحدة كل شهر، أو أكثر إذا لزم الأمر.
تشغيل إيقاف مؤقت
وظيفة Quick Calc Release (قاعدة جهاز الكي)
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز Azur Performer Plus (GC4501، GC4510، GC4511، GC4512، GC4513، GC4514، GC4520، GC4521، GC4522، GC4523) | جهاز Azur Pro (GC4880، GC4884، GC4885).
- افصلي جهاز الكي عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد.
- ضعي المكواة بشكل مسطّح وادفعي للأعلى زر وظيفة Quick Calc Release الموجود في الجهة الخلفية من المكواة لإلغاء القفل.
- أزيلي حاوية الترسبات الكلسية. أفرغيها واشطفيها وجففيها.
- امسحي أي ترسبات كلسية أو بقايا موجودة حول فتحة جهاز الكي. أعيدي إدخال الحاوية واقفليها في مكانها.
- كرري هذه العملية مرة واحدة كل شهر، أو حسب الضرورة.
تشغيل إيقاف مؤقت
وظيفة Quick Calc Release (أسفل قاعدة جهاز الكي)
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X، GC45XX) | السلسلة 8000 (DST80xx) | السلسلة 7500 (DST75xx) | السلسلة 7000 (DST70xx).
- افصلي جهاز الكي عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد.
- احملي الجهاز في وضع رأسي فوق المغسلة. اقلبي ذراع جامع Quick Calc Release، واسحبيه للخارج
- نظّفي حاوية وظيفة Quick Calc Release بالمياه
- هزّي الجهاز بلطف لكي تخرج جزئيات الكلس منه
- ضعي حاوية وظيفة Quick Calc Release في مكانها مجددًا في الجهاز واضغطي للأسفل على الذراع (حتى سماع صوت طقطقة) لإقفال الحاوية.
- كرري هذه العملية مرة واحدة كل شهر، أو حسب الضرورة.
تشغيل إيقاف مؤقت
وظيفة حاوية كلس مضمنة
تنطبق المعلومات أدناه فقط على: جهاز Azur Performer Plus (GC4506، GC4515، GC4516، GC4517، GC4518، GC4519، GC4525، GC4526، GC4527، GC4528) | جهاز Azur Pro (GC4881، GC4882، GC4886، GC4887، GC4889).
هل ساعدت الحلول المذكورة أعلاه على حل المشكلة؟ إذا كانت الإجابة لا، فيُرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المساعدة.
- املئي خزان المياه ثم شغلي الجهاز. (إذا كان جهاز الكي يحتوي على إعدادات قابلة للتعديل، فاختاري MAX TEMP وNO STEAM).
- عندما ينطفئ المصباح، افصلي جهاز الكي عن مصدر الطاقة واحمليه فوق المغسلة بحيث تكون القاعدة في وضع أفقي.
- قومي بتنشيط Calc Clean باستخدام الزر أو المحدد. (يختلف حسب الطراز. اضغطي مع الاستمرار، إذا لزم الأمر).
- هزي جهاز الكي بلطف ذهابًا وإيابًا حتى يتم إفراغه. سوف يخرج الماء والبخار والترسبات الكلسية من فتحات البخار.
- سخني جهاز الكي ومرريه فوق قطعة قماش لتنظيف القاعدة. كرري العملية إذا لزم الأمر.
- كرري هذه العملية مرة واحدة كل شهر، أو حسب الضرورة.
هل ساعدت الحلول المذكورة أعلاه على حل المشكلة؟ إذا كانت الإجابة لا، فيُرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المساعدة.
تشغيل إيقاف مؤقت