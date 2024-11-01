ملاحظة: ما من حاجة إلى الضغط على المقبض بالكامل. اضغطي عليه إلى حدّ مريح لك. على الرغم من أنك لا تستخدمين قوة الشفط الكاملة التي يمكن لشافطة الحليب توليدها، إلا أن درّ الحليب سيبدأ بعد قليل.

عندما يبدأ درّ الحليب، خفّفي الإيقاع من خلال الضغط على المقبض مع الاستمرار بالضغط للحظة قبل إفلاته للعودة إلى وضعية الراحة. استمرّي في هذا الإيقاع أثناء درّ الحليب. إذا تعبت يدك، فحاولي استخدام يدك الأخرى أو قومي بشفط الحليب من ثديك الآخر.